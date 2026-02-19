대전 대덕구 삼정동서 산불...헬기 투입·진화 완료

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 19일 오전 11시 11분쯤 대전 대덕구 삼정동 일원에서 산불이 발생했다.
산림청 중앙사고수습본부는 산불진화를 위해 산불진화 헬기 1대, 산불진화차량 14대, 진화인력 37명을 투입해 오전 11시 43분쯤 진화를 완료했다.
산불 진화가 종료되는 즉시 산림재난방지법 제48조에 따라 산불전문조사반을 통해 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 계획이다.
