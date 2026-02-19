Sh수협은행, 해양수산부 청년 인턴 대상 '자산관리 교육' 실시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 해양수산부 청년인턴을 대상으로 '사회초년생을 위한 자산관리 교육'을 지난 11일 실시했다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 금융에 익숙지 않은 젊은층이 건전한 금융 습관을 만들고 자산 관리 능력을 조기에 갖출 수 있도록 기획됐다. 해양수산전문은행으로서 자산관리 교육에 실질적인 재무 역량 향상을 중점에 두었다.
강연은 자산관리 전문가가 금융과 경제에 대한 기초 지식을 전달했으며, 금융상품 교육 및 세무, 절세 교육 포트폴리오 제안 등으로 구성됐다. 이 교육에는 사전 신청한 해양수산부 산하 인턴직원 42명이 참석해 교육장의 열기를 더했다.
수협은행 관계자는 "사회초년생들이 금융 생활을 성공적으로 시작하도록 돕는 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 해양수산전문은행으로서 직원들의 안정적인 미래 설계를 지원하겠다"고 의지를 피력했다.
수협은행은 이번 교육을 계기로 해양수산 종사자 전반에 대한 금융 교육 지원을 확대하고, 신뢰받는 종합 자산관리 기관으로서의 역할을 더욱 강화할 예정이다.
