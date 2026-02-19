우원식 의장, 尹 무기징역에 "12·3 내란 실패가 감형 사유 된 것 아쉬워"

"尹, 이제라도 국민께 진심으로 사죄하기 바란다"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장이 윤석열 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 1심 무기징역 선고와 관련해 "12·3 비상계엄은 내란이라는 법적 판단이 거듭 확인됐다"고 밝혔다.
우 의장은 이날 국회 의장집무실에서 "어떤 권력도 헌법과 법률 틀 안에서만 행사될 수 있다는 원칙이 더욱 분명해졌다"며 "윤 전 대통령은 이제라도 잘못을 뉘우치고 국민께 진심으로 사죄하기 바란다"고 촉구했다.
이어 "이제 민주공화국의 기본 질서를 부정하거나 왜곡하는 주장으로 우리 사회의 분열과 갈등을 심화시키는 일은 멈춰야 한다"고 강조했다.
우 의장은 또한 "이 내란이 실패한 것이 감형의 사유가 된 점에 대해 아쉬움이 있다"며 "내란 실패의 원인이 준비가 제대로 되지 못해서가 아니라, 국회와 국민이 힘을 합쳐 저항하고 막았기 때문"이라고 지적했다.
그러면서 "그런 점에서 아쉬운 판결이라고 생각한다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com