한동훈, 尹 무기징역에 "계엄 예방 못해 국민께 죄송...보수 재건하겠다"

"443일 지났지만 계엄 옹호 세력이 당 장악"

"숙청으로 퇴행...6월 지선 패배할 수밖에 없어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표는 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 데 대해 "제명과 절연을 단행했다면 지금 보수와 국민의힘이 서있는 자리는 많이 달랐을 것"이라고 말했다.

한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "지난 2024년 12월 11일 의원총회에서 윤 전 대통령이 내란범죄를 사실상 자백했으니 당과 보수가 즉각 제명하고 절연해야 한다고 말했다"며 이같이 적었다.

그는 "법원이 '2024년 12월 3일 윤석열 대통령이 한 계엄은 대한민국 헌법과 법률이 규정한 명백한 내란범죄'라고 판결했다"며 "여러 재판부가 똑같은 결론을 내고 있다"고 말했다.

그는 "윤 전 대통령은 2024년 12월 11일 자신이 12월 7일 국민에게 했던 반성과 조기퇴진 약속을 어기고, '자신은 부정선거를 파헤치고 야당이 장악한 국회를 제압하기 위해 군을 동원해 계엄을 한 것이며, 약속했던 조기퇴진 없이 계속 대통령직을 유지하겠다'는 입장을 밝혔다"고 지적했다.

한 전 대표는 "당시 의원총회에서 '윤 전 대통령이 그 날 한 말이 대한민국 헌법과 법률이 규정한 내란범죄를 사실상 자백한 것이니, 당과 보수가 윤 전 대통령을 즉각 제명하고 절연해야 한다'고 말씀드렸다"며 "부정선거를 파헤치고 야당이 장악한 국회를 제압하기 위해 군을 동원했다고 본인 입으로 공개적으로 말한 이상, 윤 전 대통령에 대한 내란죄 유죄는 그 날 이미 '예정된 미래'였다"고 강조했다.

그는 "2024년 12월, 그리고 그 이후라도 우리가 헌법, 사실, 상식에 따라 현실을 직시하고 윤 전 대통령을 단죄하는데 주도적 역할을 했다면 지금 보수와 국민의힘이 서 있는 자리는 많이 달랐을 것"이라며 "민주당 정권이 들어서는 것을 막았을 수도 있고, 설령 그러지 못했더라도 명분과 힘을 가지고 민주당 정권의 폭주를 견제할 수 있었을 것"이라고 말했다.

한 전 대표는 "계엄을 예방하지 못한 잘못을 국민께 속죄하는 길이자 계엄의 바다를 가장 빨리 건너는 길이었겠지만, 안타깝게도 우리는 그 기회를 놓쳤다"고 말했다.

그러면서 "그로부터 443일이나 지났는데 아직도 국민의힘은 민심으로부터 갈라파고스처럼 고립된 윤석열 노선(계엄 옹호, 탄핵 반대, 부정선거)을 추종하는 시대착오적 당권파들에게 지배당하고 있다"며 "최근에는 그런 노선에 반대해 온 국민의힘 정치인들을 차례로 숙청하면서, 오히려 계엄과 탄핵 당시보다도 더 퇴행하고 있다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 국민의힘으로부터 제명된 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 제명과 관련한 기자회견을 하고 있다. 2026.01.29 pangbin@newspim.com

한 전 대표는 "지금의 국민의힘 당권을 장악한 사람들은 계엄은 하나님의 뜻이라든지, 계엄을 계몽령이라고 했던 사람들 위주로 채워져 있다"며 "443일 동안 윤석열 노선으로 보수를 가스라이팅하면서 이익 챙기고 자기 장사해온 사람들이 갑자기 '이제부터 중도 전환' 운운하면서 변검술처럼 가면을 바꿔쓴 들, 믿어 줄 국민들은 아무도 없을 것"이라고 지적했다.

그는 "거짓말을 부끄러워하지 않는, 거짓말을 전략으로 사용하는, 말의 신뢰를 잃은 보수정치는 존립이 어렵다"며 "민주당 정권의 폭주를 걱정하시는 분들, 민주당 정권을 지지해 왔지만 실망해서 이탈하려는 분들이 참 많지만, 윤석열 노선이 지배하고 있는 국민의힘 앞에는 커다란 '성벽'이 있고, 그 성벽 앞에서 상식적인 국민들은 '아무래도 여기는 못들어가겠다'면서 되돌아 간다"고 말했다.

그러면서 "이런 상황이 계속되면, 짧게는 6월 지방선거에서 패배할 수밖에 없고, 길게는 보수정치가 궤멸될 것"이라며 "보수정치가 궤멸되면, 대한민국이 무너진다"고 경고했다.

그는 "보수는 재건돼야 한다"며 "보수 재건은 보수 지지자들과 보수정치인을 위한 것이 아니라 대한민국 발전을 위한 전제조건이고, 그래야 민주당 정권의 폭주를 제어할 수 있다"고 강조했다.

한 전 대표는 "전직 대통령에게 내란죄로 무기징역이 선고된 오늘, 계엄을 미리 예방하지 못한 점에 대해 국민들께 다시 한번 머리숙여 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "좋은 정치는 헌법, 사실, 상식을 기반으로 하는 정치인데, 계엄옹호, 탄핵반대, 부정선거론으로 요약되는 윤석열 노선은 그 정반대 지점에 있다"고 비판했다.

그는 "오늘을 계기로 이제, 내란죄로 단죄된 윤석열 노선을 추종해온 사람들이 더 이상 제1야당을 패망의 길로 이끌게 방치해서는 안 된다"며 "그들은 이제 소수이고, 상식적인 다수가 침묵하지 않고 행동하면, 제압하고 밀어낼 수 있다"고 말했다.

한 전 대표는 "보수를 재건하고 대한민국을 지키는 길에 끝까지 함께하겠다"며 "함께 가야 길이 된다"고 덧붙였다.

