송언석, 尹 무기징역에 "책임 통감...헌정질서 위협에 단호히 선 그을 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 19일 윤석열 전 대통령의 '내란 우두머리' 혐의 1심 무기징역 선고 결정에 대해 송구하다며 "헌정질서를 위협하는 그 어떠한 세력과도 단호히 선을 긋겠다"고 밝혔다.
송 원내대표는 이날 입장문을 통해 "우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다"고 말했다.
송 원내대표는 "이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며, 어느 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다"며 "국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하겠다"고 밝혔다.
이어 "헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다"며 "국민의힘은 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 낮은 자세로 임하며 대한민국의 헌정질서와 자유민주주의를 지키는 책무를 다하겠다"고 강조했다.
kimsh@newspim.com