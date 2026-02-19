"헬로키티 컬래버 통했다"...세븐일레븐, 발렌타인데이 매출 '껑충'

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐은 올해 발렌타인데이 핵심 테마를 '설렌타인데이'로 정하고 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 지식재산권(IP) 컬래버레이션 기획상품을 대대적으로 선보이며 행사를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
세븐일레븐에 따르면 지난 1일부터 14일까지 발렌타인데이 관련 상품 매출은 전년 동기 대비 36% 증가했다. 특히 IP 컬래버레이션 기획상품이 높은 인기를 끌며 기획상품 매출 신장률은 94%를 기록했다.
이번 발렌타인데이 상품 판매 순위는 ▲1위 헬로키티 손잡이빨대텀블러세트 ▲2위 헬로키티 루프손잡이텀블러세트 ▲3위 헬로키티 사각키캡키링세트 ▲4위 헬로키티 손잡이수납파우치세트 ▲5위 가나마일드 순으로 나타났다.
특히 '헬로키티루프손잡이텀블러세트', '헬로키티손잡이빨대텀블러세트', '헬로키티손잡이수납파우치세트' 등 헬로키티 기획상품은 출시 5일 만에 준비한 물량이 품절됐으며, '이나피무선이어폰케이스세트', '이나피방향키캡키링세트' 등도 소비자들에게 좋은 반응을 얻었다.
세븐일레븐은 이번 발렌타인데이의 성공 요인을 '필코노미(Feel+Economy)' 트렌드와 적절한 선제적 상품 대응 전략에 있다고 분석했다.
산리오캐릭터즈, 이나피스퀘어, 위글위글 등 화제성 있는 IP를 최근 유행하는 '키캡' 등의 굿즈 요소와 결합해 어디서도 만날 수 없는 차별화된 기획 굿즈를 선보였다. 이는 '구매경험과 소장가치'를 중시하는 최근의 소비 흐름을 정조준했다.
세븐일레븐은 또한 올해 발렌타인데이가 토요일이자 설 연휴 직전과 맞물리면서 수요가 분산될 것을 고려해 일부 관련 상품을 전년보다 앞당겨 지난달부터 선제적으로 대응했다. 해당 상품들은 빠르게 완판되면서 전년보다 어려운 판매조건의 상황 속에서도 역대 최고치 발렌타인데이 기획상품 매출을 기록했다.
