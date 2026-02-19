기업은행 노사 임금교섭 합의…장민영 행장 20일 취임

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 장민영 IBK기업은행장이 오는 20일 취임식을 진행한다. 노동조합과 미지급 수당 지급에 최종 합의하면서 출근 저지 투쟁이 종료돼 경영이 정상화 수순에 들어가게 됐다.
19일 금융권에 따르면 기업은행 노사는 지난 13일 2025년 임금 교섭안에 최종 합의했다.
합의서에는 노사 양측이 미지급 수당 문제를 정상화하겠다는 취지의 합의가 담겼다. 그간 노조는 미지급 수당을 1500억 원 수준으로 주장해왔는데, 회사 측과 830억 원 수준에서 잠정 합의한 것으로 알려진다.
구체적인 지급 금액과 시기 등 세부 사항은 향후 기업은행과 금융위원회와의 협의를 거쳐 경영예산심의회에서 확정될 전망이다.
이외에도 노사는 ▲우리사주 증액 ▲실질 보상 확대 ▲경영평가 개선 ▲업무량 감축 등을 추진하는 것으로 합의서에 서명했다.
이번 노사 합의에 따라 장 행장은 오는 20일 서울 중구 기업은행 본점에서 취임식을 갖는다. 지난달 23일 임명된 이후 약 한 달만이다
