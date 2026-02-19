[내일날씨] 한낮 16도 '포근'…일교차 15도 이상

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 20일인 금요일은 아침에는 춥겠으나 한낮 기온이 16도까지 오르며 일교차가 15도 이상 벌어지겠다.
19일 기상청에 따르면 오는 20일 한반도는 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다. 전국 대부분 지역에서 아침 출근길 기온은 0도 이하로 떨어지겠고 바람도 강하게 불겠다. 낮부터는 기온이 빠르게 오르면서 따뜻해질 전망이다. 낮과 밤 기온이 15도 이상 벌어지며 큰 일교차를 보이겠다.
대기는 경상권을 중심으로 건조하겠다. 강원 산지에서는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다. 산불 등 화재 예방과 시설물 관리에 유의해야 한다.
아침 최저기온은 -6~5도로 전망된다. ▲서울 0도 ▲인천 1도 ▲춘천 -5도 ▲강릉 4도 ▲대전 -3도 ▲대구 -2도 ▲전주 -1도 ▲광주 -1도 ▲부산 5도 ▲제주 6도 ▲울릉도·독도 6도이다.
낮 최고기온은 10~16도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 13도 ▲인천 10도 ▲춘천 11도 ▲강릉 14도 ▲대전 15도 ▲대구 16도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲부산 15도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 12도다.
바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.
