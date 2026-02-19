尹측 "왜곡과 거짓에 굴복하지 않고 끝까지 싸우겠다"

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령 측이 "끝까지 싸우겠다"는 입장을 전했다.

윤 전 대통령 변호인단은 19일 선고 후 배포한 입장문에서 "사법부의 판단을 존중한다는 최소한의 말조차 꺼낼 수 없는 참담한 심정"이라고 밝혔다. 다만 항소 여부에 대해서는 말을 아꼈다.

이날 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 내란 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다.

12·3 비상계엄과 관련해 내란우두머리 혐의로 구속 기소된 윤석열 전 대통령이 19일 1심에서 무기징역을 선고받았다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB]

변호인단은 "대통령이 국회 표결을 방해하라는 지시를 하지 않았음이 객관적으로 밝혀졌고, 위기에 처한 대한민국을 바로 세우기 위한 대통령의 결단이었음에도 이를 무시했다"고 주장했다.

변호인단은 "수사 착수 자체가 위법이었으며, 수사권 없는 공수처의 잘못된 수사와 기소에 대해서도 눈을 감았다"며 "이렇게 철저히 진실을 외면하려 했다면 도대체 재판은 왜 한 것인가"라고 반문했다.

변호인단은 "우리 사법부 역시 선동된 여론과 정적을 숙청하려는 정치권력에 무릎을 꿇고 말았다"며 "그러나 역사의 법정에서 언젠가 발혀질 것"이라고 강조했다. 또 "결코 왜곡과 거짓에 굴복하지 않고 끝까지 싸우겠다"고 했다.

윤갑근 변호사는 이날 재판 후 기자들과 만나 "증거법칙상 증거가 없다는 건데, 이런 법리와 증거법칙이 깡그리 무시된 판결"이라고 분개했다. 윤 변호사는 "법치가 붕괴되는 현실을 보면서 향후 항소해야할지, 이런 형사소송법 절차에 참여해야할지 회의가 든다"면서 "참담하다"고 덧붙였다.

