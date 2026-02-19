오세훈, 尹 무기징역 선고 직후 "절윤, 피할 수 없는 보수의 길"

"참담…국민께 머리 숙여 깊이 사과"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 "절윤은 피해 갈 수 없는 보수의 길"이라며 "비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것"이라고 19일 밝혔다.

이날 오후 오 시장은 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 재판 선고 직후 자신의 페이스북을 통해 이같이 언급했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 10일 오전 서울 중구 서울시청 대회의실에서 개최된 '2026년 출입기자단 신년 간담회'에 참석해 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.02.09 yym58@newspim.com

오 시장은 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"며 "사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"고 말했다.

이어 "언제까지 사과만 할 거냐고 묻는 분들도 있다"면서도 "국민들께서 반성과 참회의 진정성을 받아주신다면, 국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내리실 수 있다면 백번이고 천 번이고 저부터 한분 한분의 손을 잡고 말씀드릴 것"이라고 강조했다.

오 시장은 '절윤'에 대해 강조하며 "절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있다. 그러나 그것은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정"이라고 했다.

그러면서 "절윤은 피해 갈 수 없는 보수의 길"이라며 "비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것이다. 저에게는 서울-수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있기 때문"이라고 말했다.

아울러 "국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록 실력 그대로를 정정당당히 평가받을 수 있도록 어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다"며 "그것이 보수가 다시 국민의 선택을 받을 수 있는 유일한 길"이라고 끝맺었다.

한편 이날 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 내란우두머리 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 재판부는 "이 사건 비상계엄 등으로 인해 군과 경찰의 정치적 중립성이 훼손됐고, 우리 사회의 정치적 양극화가 심해져 극한의 대립 상태를 겪고 있다. 그 사회적 비용은 산정할 수 없는 어마어마한 피해"라고 판단했다.

100wins@newspim.com