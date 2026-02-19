전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.22 (일)
증권·금융 증권

속보

더보기

[마감시황] 코스피 5677 사상 최고치, 삼전 19만전자 현실로

기사입력 :

최종수정 :

코스피, 3%대 상승...기관 1조6000억원 순매수
삼성전자, 사상 첫 '19만전자' 안착…4.86% ↑
증권株 일제히 강세...'상상인증권·SK증권' 상한가
코스닥, 4.94%↑...장중 매수사이드카 발동

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 19일 코스피는 사상 처음으로 5600선을 상회하며 강세로 마감했다. 설 연휴 이후 글로벌 증시의 상승 흐름과 반도체 대형주의 오름세가 맞물리며 지수는 장중 상승 폭을 확대했다. 코스닥 역시 5% 가까이 오르며 동반 강세를 나타냈다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 170.24포인트(3.09%) 오른 5677.25에 거래를 마쳤다. 지수는 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09로 출발한 뒤 장중 한때 5681.65까지 오르며 사상 최고치를 다시 썼다. 수급 측면에서는 기관이 1조6634억원을 순매수하며 상승을 주도했으며, 개인과 외국인은 각각 4098억원, 1조3225억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체 대형주의 강세가 두드러졌다. 삼성전자는 전일 대비 4.86% 오른 19만원에 마감했다. 장중에는 19만900원까지 상승하며 처음으로 19만원선을 넘어섰다. SK하이닉스는 1.59% 오른 89만4000원에 거래를 마쳤고, 장중 한때 91만3000원까지 오르기도 했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 19일 오전 코스피가 전장 종가보다 163.07 포인트(2.96%) 상승하며 5670.08로, 코스닥은 8.07 포인트(0.73%) 상승한 1114.15로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 7.20원 상승한 1452.10원에 주간거래를 시작했다. 2026.02.19 yym58@newspim.com

이재원 신한투자증권 연구원은 "삼성전자 주가가 19만원을 상회하며 코스피의 5600선 안착을 이끌었다"며 "증권 업종 역시 거래대금 증가와 실적 개선 기대를 반영해 강세를 보였다"고 설명했다.

이외 시가총액 상위 종목도 대체로 상승 마감했다. 삼성전자우(4.62%), 현대차(2.81%), SK스퀘어(1.43%), 두산에너빌리티(1.76%), LG에너지솔루션(2.15%), 삼성바이오로직스(0.58%), 기아(3.60%) 등이 오름세를 보였다.

업종별로는 증권(16.88%)이 가장 큰 폭으로 상승했고, 우주·태양광(12.36%), 2차전지(4.91%), 반도체 장비(4.77%) 등도 강세를 나타냈다. 증권주는 거래대금 증가와 주주환원 확대 기대가 반영되며 전반적으로 상승 흐름을 보였다. 상상인증권, SK증권, 코리아에셋투자증권, 한화투자증권, 현대차증권 등은 상한가를 기록했다.

증권가에서는 반도체 중심의 이익 개선 기대가 지수 상단을 추가로 높일 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 이성훈 키움증권 연구원은 "반도체를 필두로 한 견조한 이익 모멘텀과 밸류에이션 매력이 부각되는 환경"이라며 "대내외 유동성 여건을 감안하면 상승 흐름이 이어질 가능성이 있다"고 분석했다.

주요 증권사들도 코스피 목표치를 잇달아 상향 조정했다. 하나증권은 반도체 이익 상향을 반영해 코스피 상단을 7900포인트로 제시했다. 김재승 현대차증권 연구원은 "2026년 말 코스피 타깃을 기존 5000포인트에서 6500포인트로 상향한다"며 "하이퍼스케일러 설비투자(CAPEX)가 추가 확대될 경우 7500포인트까지 가능하다"고 진단했다. 강현기 DB금융투자 연구원은 미국 크레딧 스프레드가 낮은 수준을 유지하고 있다는 점을 근거로 상반기 코스피 밴드를 4300~5700포인트로 제시했다.

코스닥도 강세 마감했다. 코스닥 지수는 전일대비 54.61포인트(4.94%) 오른 1160.69를 기록했다. 외국인과 기관이 각각 1조346억원, 1조674억원을 순매수했고 개인은 2조356억원을 순매도했다.

이날 장중 매수세가 급격히 확대되며 매수 일시효력정지(사이드카) 가 발동되기도 했다. 한국거래소는 오전 10시 41분 6초 코스닥 시장에 매수 사이드카를 발동했으며, 5분 뒤인 오전 10시 46분 6초 해제했다. 지난달 26일에 이어 올해 두번째 발동이다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 빨간불이 켜졌다. 삼천당제약(19.07%), 케어젠(20.28%), HLB(5.87%), 알테오젠(7.72%), 에코프로(14.69%), 에코프로비엠(9.38%), 레인보우로보틱스(7.01%), 에이비엘바이오(5.64%), 리노공업(2.36%), 코오롱티슈진(2.91%) 등은 모두 상승 마감했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 0.6원 오른 1445.5원에 마감했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 19일 오후 코스피가 전장 종가보다 139.24 포인트(2.53%) 상승하며 5646.25 로, 코스닥은 48.74 포인트(4.41%) 상승한 1154.82로 거래되는 가운데, 서울 중구 하나은행본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 6.70원 상승한 1451.60원에 거래되고 있다. 2026.02.19 yym58@newspim.com

 

nylee54@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
