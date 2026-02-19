'고병원성 AI' 발생 봉화서 또 AI 의사환축 추가 확인...방역 비상

경북도, 초동방역팀 투입...발생농장 출입 전면 통제·10만여마리 살처분

영월·태백·삼척 등 인근 3개 시군, 24시간 일시이동중지

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화와 성주 등 축산 농가에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진이 잇따라 확인되면서 경북도가 방역을 강화하고 있는 가운데, 봉화군 소재 산란계 농장에서 고병원성 AI 의심환축이 19일 추가 확인됐다.

경북도에 따르면 이날 AI 의심환축이 추가 확인된 산란계 농장은 앞서 지난 6일 확인된 산란계 농장에서 약 2.8km 떨어진 곳이다.

경북 봉화와 성주 등 축산농가에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진이 잇따라 확인되면서 경북도가 방역을 강화하고 있는 가운데 봉화군 소재 산란계 농장에서 고병원성 AI 의사환축이 19일 추가 확인됐다.[사진=뉴스핌DB] 2026.02.19 nulcheon@newspim.com

농장 내 폐사축 증가에 따른 농장주의 신고로 검사한 결과 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다.

고병원성 여부는 농림축산검역본부의 확인 검사를 통해 최종 판정까지 1~3일 정도 소요될 예정이다.

AI 의심환축이 추가 확인되자 경북도는 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 즉각 투입해 발생농장 출입을 전면 통제했다.

또 해당 농장의 가금에 대해 긴급 살처분하고, 봉화군과 인접한 3개 시·군(영월, 태백, 삼척)에 대해 이날 낮 12시부터 24시간 동안 일시이동중지(Standstill) 조치했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 "발생농장에 대한 긴급 방역 조치와 산란계 농장 예찰 강화로 바이러스 확산 방지에 최선을 다하겠다"며 "가금 농장은 축사 외부가 바이러스로 오염된 것으로 여기고 축사 내 유입 방지를 위해 축사 내·외 집중 소독과 차단 방역 수칙을 철저히 준수해야 한다"고 독려했다.

또 "임상증상 발견 시 시·군 또는 동물위생시험소에 즉시 신고해 달라"고 당부했다.

앞서 지난 6일과 12일, 경북 봉화 산란계 농장과, 같은 달 10일, 성주의 한 육용오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 잇따라 발생한 데 이어 같은 달 12일, 김천 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생하는 등 가축 전염병이 잇따라 발생했다.

