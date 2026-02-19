액스비스, 공모가 1만1500원 확정

참여물량 100% 밴드 최상단 이상 제시

내달 9일 코스닥 시장 입성 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지능형 고출력 레이저 솔루션 기업 액스비스는 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 희망밴드 상단인 1만1500원으로 확정했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수요예측에는 총 2,411개의 국내외 기관투자자가 참여해 19억3926만7000주를 신청하며 1124.21대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따라 액스비스의 공모금액은 약 265억원, 상장 시가총액은 1073억원 규모가 될 전망이다.

특히 전체 신청 물량의 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 최상단인 1만1500원 이상을 제시했다. 지난해 7월 IPO 제도 개편 이후 기관투자자의 의무보유 확약 비율이 기업의 중장기 성장성을 판단하는 주요 지표로 부각된 가운데 액스비스는 해당 지표에서도 두드러진 성과를 기록했다.

액스비스 로고. [사진=액스비스]

이번 수요예측에 참여한 2411개 기관 중 1883개(78.10%)가 의무보유 확약을 제시했다. 이 가운데 1005개(41.68%) 기관이 3개월 이상의 장기 의무보유 확약을 제시했으며 6개월 확약 기관은 317개(13.15%)로 집계됐다. 이는 액스비스의 VisionSCAN 플랫폼이 보유한 성장성과 확장 가능성을 높게 평가받은 결과로 풀이된다.

상장 주관사 관계자는 "액스비스는 설립 이후 단 한 차례의 역성장 없이 꾸준한 매출 성장을 이어왔으며 전 연도 영업 흑자를 달성했다"며 "이번 수요예측에서 참여물량 100%가 최상단 이상 가격을 제시한 것은 회사의 경쟁력과 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 결과"라고 밝혔다.

김명진 액스비스 대표이사는 "기관투자자의 높은 관심과 성원에 힘입어 수요예측을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "코스닥 상장 이후에도 지속적인 기술 혁신을 통해 차세대 산업의 패러다임 전환을 선도하는 글로벌 지능형 고출력 레이저 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 액스비스는 오는 23일부터 24일까지 양일간 일반 청약을 거쳐 3월 9일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

nylee54@newspim.com