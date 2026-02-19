GC녹십자엠에스, 'WHX Labs Dubai 2026'서 200여개 업체 미팅

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 체외진단 전문기업 GC녹십자엠에스는 지난 9일부터 12일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 세계 최대 규모의 헬스케어 전시회 'WHX Labs Dubai 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.
올해로 25주년을 맞은 'WHX Labs Dubai'는 기존 'Medlab Middle East'에서 명칭을 새롭게 바꾸며 역대 최대 규모로 개최됐다. 'WHX Labs Dubai'는 중동지역을 대표하는 글로벌 헬스케어 전시회로 전 세계 의료기기 기업과 의료진, 산업 관계자들이 참여한다. 이번 전시회에는 4300여 개 글로벌 헬스케어 기업과 약 23만 명 이상의 업계 전문가가 참석했다.
GC녹십자엠에스는 지난 2014년 첫 참가 이후 매년 단독 부스를 운영하며 해외 시장 개척에 힘쓰고 있다. 이번 전시회에서는 혈당 측정기, 당화혈색소(HbA1c) 측정기, 헤모글로빈 측정기 등 자사의 현장진단(POCT) 제품군을 중점적으로 선보여 글로벌 바이어들의 큰 관심을 끌었다.
GC녹십자엠에스 관계자는 "이번 전시회를 통해 중동, 유럽, 아프리카 등 신흥국을 중심으로 한 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다"며 "지속적인 기술 개발과 글로벌 마케팅 강화를 통해 체외진단 분야의 선도 기업으로 입지를 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
한편, GC녹십자엠에스는 적극적인 해외 시장 공략을 통해 지난해 '500만 불 수출의 탑'을 수상하는 등 지속적인 수출 증가세를 이어가고 있다.
