2026.02.22 (일)
아시아나항공, 내달부터 누락 마일리지 우편 접수 중단

처리 지연 및 보안 리스크 해소, 고객 편의성 강화 주력
업계 "통합 앞둔 인프라 정비 해석…서비스 규격화 전략"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 =아시아나항공이 내달부터 국내에서 누락 마일리지 우편 접수 서비스를 전면 중단하고 온라인 중심으로 접수 경로를 일원화한다. 이번 조치는 아날로그 방식의 접수 채널을 축소해 운영 효율을 높이고 보안 관리를 강화하기 위한 현장의 의견을 반영한 결과다. 다만, 항공업계에서는 이를 대한항공과 서비스 표준을 맞추기 위한 디지털 인프라 정비 작업의 일환으로 해석하고 있다.

19일 항공업계에 따르면, 아시아나항공은 오는 3월 1일부터 한국 지역 아시아나클럽 서비스센터의 누락 마일리지 적립 우편 접수를 폐지한다. 이번 개편은 현장 실무진의 의견을 적극 수용한 결과로 알려졌다.

아시아나항공 항공기. [사진=아시아나항공]

그동안 우편 접수는 서류가 회사에 도착해 분류되고 수기 입력되기까지 상당한 시간이 소요돼 적립 지연에 따른 고객들의 문의와 불만이 지속적으로 제기돼 왔다. 또한 개인정보가 담긴 서류가 배송 과정에서 분실될 경우 발생할 수 있는 보안 리스크도 제도 개선의 주요 배경이 됐다.

실제로 온라인 접수가 보편화되면서 우편 접수 이용률은 급격히 감소해왔다는 것이 아시아나항공 측 설명이다. 이에 이용률이 낮은 아날로그 채널을 정리하고, 실시간 확인이 가능해 처리가 훨씬 신속한 홈페이지 및 모바일 앱 등 온라인 채널에 역량을 집중하기로 한 것이다.

다만 온라인 사용이 어려운 일부 해외 지역의 특수성과 예외 상황 발생가능성이 높은 공동운항(코드쉐어)편의 경우, 고객 불편을 최소화하기 위해 당분간 기존 접수 방식을 유지한다.

아시아나항공 관계자는 "온라인·모바일 신청 시스템과 팩스·지점 접수 등 대체 채널이 이미 운영되고 있어 이용률이 낮고 처리 지연 및 보안 관리 부담이 있는 우편 접수는 국내에 한해 종료하기로 했다"며 "이번 조치는 디지털 기반 절차로 일원화해 처리 속도와 고객 편의성을 높이기 위한 운영 개선의 일환"이라고 말했다.

항공업계에서는 이번 조치를 두고 아시아나항공이 대한항공과의 통합을 앞두고 서비스 인프라를 표준화하려는 움직임으로 분석한다. 대한항공이 이미 홈페이지와 앱 등 전산 중심의 (마일리지) 사후 적립 시스템을 확립해 운영 중인 만큼 아시아나항공 역시 불필요한 비용이 발생하는 오프라인 창구를 축소해 양사 간 서비스 규격을 맞추려 한다는 해석이다. 특히 통합 이후 발생할 행정적 혼선과 시스템 병합 비용을 줄이기 위해서는 아날로그 방식의 데이터 정리가 필수적인 단계라는 것이 업계의 중론이다.

다만 일각에서는 온라인 환경에 익숙하지 않아 그동안 우편 접수에 의존해온 고령층 등 디지털 취약 계층의 불편을 우려하고 있다. 이용률이 낮다는 이유로 오프라인 창구를 줄일 경우 온라인 접근이 어려운 노년층 승객들은 큰 장벽을 느끼게 될 수 있기 때문이다.

항공업계 관계자는 "이번 채널 일원화는 통합 항공사 출범 전 운영 효율을 극대화하려는 실무적 판단이 작용한 것으로 보인다"며 "다만 온라인 환경에 익숙하지 않은 고령층 등 디지털 취약 계층이 마일리지 적립 권리를 놓치지 않도록 현장 지점이나 팩스 접수 안내 등 보완적인 가이드라인을 강화해 알릴 필요가 있다"고 했다.

aykim@newspim.com

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

