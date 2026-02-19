[속보] 李대통령 "불평등과 절망 키우는 망국적 부동산 공화국 극복할 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일 "불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회 질서를 확립하며 지속적으로 성장, 발전하는 모두의 경제를 함께 만들어 가야겠다"고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 "정치도 사사로운 이익이나 작은 차이를 넘어 힘을 모아주기를 당부한다"면서 이같이 밝혔다.
