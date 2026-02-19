갤럭시 S26 공개 앞둔 삼성전자…엑시노스·출고가·AI 3대 관전포인트

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.22 (일)
엑시노스 2600 성능 검증 무대
가격 200만원 돌파 가능성 주목

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 공개를 앞둔 '갤럭시 S26 시리즈'의 성패를 가를 핵심 변수로 2나노 기반 엑시노스 2600의 복귀, 출고가 인상 폭, 인공지능(AI) 경쟁력이 부상하고 있다. 자체 모바일 애플리케이션프로세서(AP)의 성능 논란을 털어낼 수 있을지, 메모리 가격 급등 속 가격 인상 부담을 어떻게 흡수할지, 생성형 AI를 전면에 내세운 차별화 전략이 소비자 선택을 이끌어낼지가 이번 신제품의 흥행을 좌우할 전망이다.

◆ 지역별 AP 차등…엑시노스 2600 재도전

19일 업계에 따르면 삼성전자가 오는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 공개할 갤럭시 S26 시리즈는 지역별 모바일 AP 전략 변화가 가장 큰 특징으로 꼽힌다.

기본 모델과 플러스 모델은 한국과 유럽 일부 국가에서 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문이 설계·제조한 '엑시노스 2600'을 탑재하고, 북미 등 주요 시장에는 퀄컴 '스냅드래곤 8 엘리트 5세대'가 적용될 가능성이 제기된다. 울트라 모델은 대부분 지역에서 스냅드래곤이 채택될 전망이다.

엑시노스 2600 [사진=삼성전자]

엑시노스 2600에는 2나노 게이트올어라운드(GAA) 공정이 적용된 것으로 전해졌다. 삼성전자는 2022년 갤럭시 S22에 탑재된 엑시노스 2200에서 발열 논란이 제기된 이후, 2023년 갤럭시 S23 시리즈에서는 스냅드래곤을 전 모델에 단일 적용한 바 있다. 2024년 갤럭시 S24에서 일부 지역에 엑시노스를 재적용했지만, 플래그십 전략의 중심은 여전히 스냅드래곤에 무게가 실려 있었다. 이번 S26에서 엑시노스 2600이 다시 주요 모델에 탑재될 경우, 첨단 공정 기반 성능과 안정성을 시장에서 본격적으로 검증받는 시험대에 오르게 될 전망이다.

업계는 벤치마크 수치보다 실사용 환경에서의 발열 관리와 전력 효율이 성패를 가를 것으로 보고 있다. 특히 2나노 공정 수율과 초기 공급 안정성은 삼성 파운드리 사업 경쟁력과도 직결되는 변수다. 엑시노스 2600의 시장 반응은 향후 플래그십 AP 전략에 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

◆ 칩플레이션 부담…울트라 200만원 돌파 관측

가격은 이번 시리즈의 또 다른 핵심 변수다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 D램 가격 상승으로 스마트폰 제조 원가 부담이 커졌다는 분석이 이어지고 있다. 반도체 가격 인상, 이른바 '칩플레이션'이 플래그십 출고가에 직접적인 영향을 미칠 것이라는 분석이다.

일각에서는 울트라 모델 512GB 기준 출고가가 200만원을 처음 넘어설 가능성을 제기하고 있다. 이는 전작 대비 약 9% 인상된 수준이다. 기본 모델과 플러스 모델 역시 10만원 안팎의 인상 가능성이 거론된다.

[AI 일러스트=김정인 기자]

사전 예약 기간 제공해 온 '더블 스토리지' 혜택의 지속 여부도 변수다. 반도체 공급 부담이 이어질 경우 혜택 축소 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 나온다. 가격 인상과 혜택 변화가 동시에 현실화할 경우 소비자 체감 부담은 더욱 커질 수 있다.

◆ AI 전면 강화…'AI폰' 전략 본격화

삼성전자는 이번 갤럭시 S26 시리즈에서 AI 기반 창작 기능을 대폭 강화한다는 계획이다. 이날 삼성전자 뉴스룸에 따르면 갤럭시 S26 시리즈 AI는 고급 창작 기능을 통합 제공해 카메라 촬영부터 편집, 공유까지 전 과정을 하나의 매끄러운 사용자 경험으로 연결한다.

서울 코엑스에서 진행 중인 갤럭시 S26 3D 옥외광고 [사진=삼성전자]

사용자는 별도의 애플리케이션 전환이나 복잡한 편집 도구 없이도 음성 명령 등 자연스러운 멀티모달 입력을 통해 고품질 콘텐츠를 제작할 수 있도록 설계됐다. 삼성전자는 이를 통해 스마트폰을 단순 촬영 기기를 넘어 '창작 도구'로 확장한다는 구상이다.

이날 공개된 3편의 티저 영상에는 AI 활용 사례가 구체적으로 담겼다. 한입 베어 문 컵케이크의 빈 부분을 AI가 자연스럽게 채워 넣는 장면, 촬영된 사진 위에 스케치를 더하면 배경과 조화로운 이미지로 변환하는 장면, 반려동물 사진을 다양한 표정과 자세의 스티커로 제작하는 장면 등이 포함됐다.

kji01@newspim.com

