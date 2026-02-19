[AI 사건 리포트] 인천공항 버스 대합실 여승무원 몰카

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 2월 19일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

인천공항 버스 대합실 여승무원 몰카

인천공항경찰단은 인천국제공항 제1터미널 버스 대합실 의자에 앉아 있던 여승무원을 휴대전화로 몰래 촬영한 30대 남성을 성폭력범죄처벌법상 카메라등이용촬영 혐의로 입건했습니다. 경찰은 피의자가 범행을 인정했다고 밝혔으며, 촬영된 영상의 유포 여부와 추가 범행 가능성을 수사하고 있습니다.

인천 남동구 고시원 방화 50대 검거

인천 남동경찰서는 남동구 한 고시원 자신의 방에 불을 지른 혐의(현주건조물방화)를 받는 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있습니다. 경찰은 A씨가 평소 사회에 불만을 품어 범행에 이른 것으로 보고, 정확한 방화 경위와 추가 범행 여부를 조사하고 있습니다.

"한밤중에 헤어진 남친이 문 두드려" 스토킹 남성 현행범 체포

용인서부경찰서는 새벽에 헤어진 여자친구 집 초인종을 계속 누르고 문을 두드린 40대 남성을 스토킹처벌법 위반과 도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 입건했습니다. 경찰은 남성이 차량을 타고 떠난 뒤 지구대 앞을 통과하는 것을 발견하고 추격해 세운 뒤, 음주측정을 거부하자 현행범으로 체포했습니다.

김해 탱크로리 횡단보도 사고, 노인 사망

김해중부경찰서는 경남 김해시 한 교차로에서 좌회전하던 탱크로리가 횡단보도를 건너던 80대 노인을 치어 숨지게 한 사고와 관련해, 60대 운전자를 교통사고처리특례법 위반 혐의로 입건했습니다. 경찰은 신호·속도 준수 여부를 포함해 운전자의 과실 정도를 조사하고 있습니다.

청주 환경미화 차량 추돌 음주운전 50대 여성 입건

청주 상당경찰서는 청주시 도로에서 50대 여성 운전자가 술을 마신 채 운전하다 작업 중이던 환경미화 차량을 추돌한 사고와 관련해, 도로교통법상 음주운전 혐의로 불구속 입건했습니다. 경찰은 A씨의 혈중알코올농도가 면허정지 수준으로 나왔으며, 정확한 사고 경위와 2차 피해 여부를 조사하고 있습니다.

서울 관악구 빌라 침입 강도 사건

서울 관악경찰서는 관악구 빌라에 침입해 20대 남매를 흉기로 위협하고 금품을 요구한 강도 사건과 관련해, 인근 CCTV 분석을 통해 도주 경로를 추적하며 용의자를 쫓고 있습니다. ​경찰은 주거침입강도 혐의 적용을 검토하고 비슷한 수법의 강도 사건과의 연관성도 살펴보고 있습니다.​

