멜킨스포츠, 실내바이크 EMS ERG 프로 출시

실내에서도 로드 라이딩 감각 구현

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 멜킨스포츠는 실제 로드 라이딩에 가까운 주행 경험과 데이터 기반 훈련 환경을 동시에 제시하는 EMS(전자마그네틱저항) 기반의 스마트 실내 자전거 'EMS ERG 프로(드롭바 업그레이드 버전)'을 출시했다고 밝혔다.

이번에 새롭게 출시된 버전은 실제 로드바이크에 가까운 포지션과 주행 감각 구현에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 후드·램프·드롭의 세 가지 그립 포지션을 지원해 업힐, 인터벌, 스프린트 등 라이딩 상황에 따른 자세 전환이 가능하며, 플랫바 대비 자세 변화 폭이 커 장시간 고강도 훈련에 유리하다.

특히 그립 포지션에서 상체 각도가 낮아지며 하체 자극과 체감 강도가 자연스럽게 상승해, 고강도 유산소 및 체력 강화 목적 사용자에게 적합하다.

드롭바에는 EVA 테이핑과 라운드 엣지 설계를 적용해 장시간 운동 시 손목 부담을 완화했으며, 손잡이에 내장된 퀵 버튼을 통해 주행 중에도 손을 떼지 않고 즉각적인 강도 조절이 가능하다. 이는 라이딩 흐름을 끊지 않는 직관적인 컨트롤 방식으로 몰입도를 높인다.

제품의 핵심인 EMS 저항 시스템은 전류로 저항을 제어해 마찰 없는 부드럽고 정숙한 페달링을 구현한다. 운동 강도는 0.5 단위로 최대 40까지, 총 80단계로 세밀하게 조절 가능하며, 프리휠 구조를 적용해 실제 자전거와 유사한 주행 안정성을 제공한다. ERG 모드 및 FTP 훈련을 지원해 목표 출력 기반의 인터벌 훈련도 가능하다.

또한 스마트 센서가 기본 내장돼 별도의 외부 장치 없이도 운동 앱과 연동되며, 실제 운동량에 가까운 데이터를 기반으로 가상 라이딩 콘텐츠를 즐길 수 있다. 이를 통해 실내에서도 높은 몰입도의 훈련 환경을 구현한다.

멜킨스포츠 관계자는 "EMS ERG 프로는 로드 라이딩 감각과 데이터 기반 훈련을 동시에 만족시키는 모델"이라며 "고강도·몰입형 훈련을 원하는 사용자에게 최적의 선택지가 될 것"이라고 전했다.

[사진=멜킨스포츠]

whitss@newspim.com