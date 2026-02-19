삼성SDI, '10조원대' 삼성D 지분 15% 매각 추진

전고체·ESS 라인 투자 박차·배터리 중장기 성장 기반 구축
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성SDI가 차세대 배터리 생산라인 구축 등 중장기 성장을 위한 투자 자금 마련을 목적으로 삼성디스플레이 지분 매각을 추진한다. 삼성SDI는 보유 중인 지분 일부를 유동화해 재무구조를 개선하고, 이를 에너지저장장치(ESS) 및 전고체 배터리 등 미래 사업 투자에 투입한다는 전략이다. 지분 매각이 성사될 경우 대규모 현금 유입을 통해 투자 여력 확보는 물론 경영 실적 부진 속에서도 재무 건전성을 강화할 수 있을 것으로 전망된다.
삼성SDI는 투자 재원 확보와 재무구조 개선을 위해 삼성디스플레이 지분 매각 추진 계획을 이사회에 보고했다고 19일 공시했다.
현재 삼성SDI는 비상장사인 삼성디스플레이의 지분 15.2%를 보유하고 있으며 해당 지분의 장부 가액은 10조 원을 상회하는 수준으로 파악된다. 다만 구체적인 매각 규모와 거래 상대, 시기 및 조건 등은 확정되지 않았으며 추후 지속가능경영위원회의 검토와 이사회 승인 절차를 거쳐 최종 결정될 예정이다.
삼성SDI의 이번 행보는 앞서 예고된 보유 자산 활용 계획의 일환이다. 이달 초 열린 지난해 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 삼성SDI 측은 시설 자금 조달 방안에 대해 "보유 자산 활용을 포함한 다각적인 방안을 검토 중"이라고 밝힌 바 있다. 지난해 미래 경쟁력 강화를 위해 1조6500억 원 규모의 유상증자를 단행한 데 이어 이번에는 계열사 지분 매각이라는 카드를 꺼내 지속적인 투자 의지를 명확히 한 것으로 풀이된다.
확보된 자금은 수익성 악화 상황에서도 지속 중인 설비 투자에 우선 배정될 전망이다. 삼성SDI는 작년 한 해 기록한 영업손실 등 경영 지표 하락에도 불구하고 LFP 배터리와 전고체 배터리 생산 거점 확보 등 중장기 경쟁력 강화에 전념해왔다. 지분 유동화 작업이 마무리되면 자금 조달에 대한 불확실성이 해소되면서 미래 배터리 시장 주도권 확보를 위한 생산 라인 확대에 속도가 붙을 것으로 관측된다.
