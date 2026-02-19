[속보] 李대통령 "우리 국민 노벨평화상 후보로 추천, 세계 민주주의 역사에 빛날 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일 "우리 국민들이 노벨평화상 후보로 추천됐다고 한다"며 "내란의 어둠을 평화적으로 이겨낸 우리 대한민국 국민들의 용기와 역량은 아마도 세계 민주주의 역사에 영원히 표석으로 남아 빛날 것"이라고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "국민주권 정부는 위대한 주권자들과 함께 국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국을 위한 전진을 앞으로도 멈추지 않겠다"고 했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
the13ook@newspim.com
[속보] 李대통령 "우리 국민 노벨평화상 후보로 추천, 세계 민주주의 역사에 빛날 것"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일 "우리 국민들이 노벨평화상 후보로 추천됐다고 한다"며 "내란의 어둠을 평화적으로 이겨낸 우리 대한민국 국민들의 용기와 역량은 아마도 세계 민주주의 역사에 영원히 표석으로 남아 빛날 것"이라고 말했다.