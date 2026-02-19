[속보] 李대통령 "반시장적 담합 뿌리 깊어…시장 퇴출도 적극 검토해야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일 "우리 사회에는 설탕, 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등등 경제 산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다"며 "담합 이득을 훨씬 넘어서는 무거운 제재가 뒤따라야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "제재의 내용도 형사 처벌 같은 형식적인 제재가 아니라 경제 이권 박탈이나 또는 경제적 부담 강화 같은 실질적인 경제 제재가 돼야 한다"며 "반시장적 행위가 반복될 경우에는 아예 시장에서 영구적으로 퇴출시키는 방안도 적극 검토해야 한다"고 했다.
[속보] 李대통령 "반시장적 담합 뿌리 깊어…시장 퇴출도 적극 검토해야"
