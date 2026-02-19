롯데홈쇼핑, 단독 패션 봄 신상품 공개…"시즌리스 상품 확대"

3월8일까지 '패션 이즈 롯데' 특집전

인기 영캐주얼 브랜드와 협업 기획

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데홈쇼핑은 다음 달 8일까지 '패션 이즈 롯데' 특집전을 열고, LBL, 네메르 등 단독 패션 브랜드의 봄 신상품을 공개한다고 19일 밝혔다.

이번 시즌은 실용성과 완성도를 중시하는 패션 트렌드를 반영해 기획했다. 일상에서 활용 가능한 데일리웨어를 중심으로 소재 경쟁력을 강화한 프리미엄 라인과 국내 인기 영캐주얼 브랜드 협업 상품으로 차별화했다.

롯데홈쇼핑 단독 패션 브랜드 LBL, 네메르, 바이브리짓 화보. [사진=롯데홈쇼핑]

또한 스카시, 펀칭, 자카드 등 여름까지 활용할 수 있는 시즌리스 아이템 비중을 확대해 봄·여름을 아우르는 활용도 높은 패션 구성을 강화했다.

단독 패션 브랜드 'LBL'은 기존의 정제된 감도를 캐주얼한 스타일로 확장해 선보인다. '플로럴 펀칭 블라우스', '울캐시 자수 가디건' 등 플로럴 패턴 트렌드를 반영한 시즌리스 아이템과 함께 영캐주얼 브랜드 '나이스클랍'과 협업한 프리미엄 라인을 소개한다.

오는 21일 패션 프로그램 '엘쇼(L.SHOW)'에서는 나이스클랍 시그니처 컬렉션을 LBL 감성으로 재해석한 '컴포트 데일리 재킷'과 '자르뎅 피크먼트 티셔츠'를 론칭한다.

지난해 주문액 600억원을 기록한 '바이브리짓'은 디자이너 브랜드 '슈퍼띵스'에 이어 올해는 유니크한 감성이 돋보이는 캐주얼 브랜드 '쥬시쥬디(JUCY JUDY)'와 협업을 진행했다. 올봄 패션 키워드인 플로럴 패턴과 데님을 활용한 '플라워 아트웍 니트재킷', '데님 팬츠', '아트웍 티셔츠' 등을 오는 28부터 순차적으로 선보인다.

지난해 9월 론칭한 신규 브랜드 '네메르'는 캐시미어 소재를 중심으로 재킷과 니트를 주력 상품으로 선보인다. 캐시미어와 트위드를 조합해 클래식한 감성을 강조한 '헤리티지 니트 재킷'을 비롯해 초여름까지 활용 가능한 '캐시미어울 스카시 니트' 등 총 7종을 공개한다. '조르쥬레쉬'도 오는 26일부터 '7부 티블라우스', '기자코튼 티셔츠' 등을 소개한다.

이 외에도 '3.1 필립림 스튜디오', '릴리오' 등 총 11개 브랜드에서 신상품을 론칭하며 특집 기간에는 다양한 할인 혜택들도 제공한다.

패션 프로그램 '진짜패션 룩앳미'는 봄 시즌을 맞아 리뉴얼을 진행한다. 이날부터 아나운서 출신 방송인 김환이 고정 게스트로 출연해 패션 서바이벌 프로그램 진행 경험을 바탕으로 실용적인 스타일링 노하우를 소개할 예정이다.

김지연 롯데홈쇼핑 패션부문장은 "이번 시즌 패션은 고객이 일상에서 부담 없이 착용하면서도 완성도 높은 상품을 합리적으로 경험할 수 있도록 기획했다"며 "데일리웨어 중심의 시즌리스 상품과 프리미엄 소재 라인, 브랜드 협업 상품을 확대해 고객 선택의 폭을 넓히고 단독 브랜드 경쟁력을 기반으로 차별화된 봄 패션을 선보여 나갈 계획"이라고 말했다.

shl22@newspim.com