전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

기획처 장관 하마평 재점화…관료·정치인 후보군 '혼전'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

초대 장관에 임기근·류덕현·안도걸 거론
정태호·김태년·이광재 등 하마평 급부상

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획예산처 초대 장관 인선을 둘러싼 하마평이 다시 확산하고 있다. 관료 출신과 정치권 인사들이 동시에 거론되는 혼전 양상이 이어진다.

19일 관가에 따르면, 낙마한 이혜훈 전 초대 기획처 장관 후보자 후임자로 물망에 오른 인물은 임기근 전 기획재정부 차관과 류덕현 대통령실 재정기획보좌관, 안도걸 더불어민주당 의원이다.

임 차관은 예산 실무를 오래 맡아온 정통 관료 출신으로, 조직 출범 초기 안정적 운영에 적합하다는 평가다. 기재부 직원들이 선정하는 '닮고 싶은 상사'에 세 차례나 선정되면서 명예의 전당에 오르기도 했다.

[서울=뉴스핌] 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 1월 2일 오전 정부세종청사 5동에서 열린 '기획예산처 현판식'에서 출범사를 하고 있다. [사진=기획예산처] 2026.01.02 photo@newspim.com

류 보좌관은 1969년생으로 부산 출신이다. 기재부 재정정책자문위원과 국민경제자문회의 위원을 맡은 경험으로 이번 예산안 편성에 적극적 역할을 한 것으로 전해진다.

그는 문재인 전 정부에서 대표적 경제 정책인 '소득주도성장'의 기틀을 만들었고, 윤석열 전 정부에서의 세수감소를 강하게 비판한 인물이다.

안 의원은 전 기재부 2차관 출신으로 예산실장을 지낸 '예산통'으로 꼽힌다. 정부의 재정운용 철학과 정책 설계 경험을 지닌 점이 강점이다.

특히 2004년 이후 16년 만에 호남 출신 예산실장으로 주목받았다. 코로나19 기간 추가경정예산(추경) 편성을 5차례나 진두지휘한 경험이 있다.

현재로서는 정치권 인사들도 후보군에 포함돼 언급되고 있다. 정태호 더불어민주당 의원과 김태년 더불어민주당 의원, 이광재 전 국회 사무총장 등의 이름이 오르내린다.

정 의원은 예산결산특별위원회 활동 경험을 바탕으로 국회 협상력에서 강점을 보인다는 평가다. 김 의원은 당 정책위의장 경력을 바탕으로 정치적 조율 능력이 거론되고, 이 전 사무총장은 정책 기획과 조정 경험이 부각된다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.30 aaa22@newspim.com

후보군이 관료와 학계, 정치권 전반으로 넓게 형성되면서 인선 방향을 두고 다양한 해석이 나온다. 재정 전문성을 최우선에 둘지, 국회 협상력과 정치적 안정성을 중시할지에 따라 선택지가 달라질 수 있다는 분석이다.

특히 한훈 전 농식품부 차관과 안일한 전 청와대 경제수석까지 하마평에 포함되면서 후보군이 대폭 확장되는 모습이다. 다만 이혜훈 전 초대 장관 후보자 사례처럼 기존 예상 범위를 벗어난 인물이 깜짝 지명될 가능성도 있다는 시각도 있다.

일각에서는 대미투자특별법 속도전이 주문되면서 지명 시기가 3월로 늦춰질 수 있다는 시각도 있다.

재경위 여당 한 관계자는 "장관 지명을 하게 되면 인사청문회를 해야 하는데 지금 (당정이) 그럴 여력이 있어 보이지 않는다"며 "우선 대미투자특별법 처리가 완료된 이후 3월 후보자 지명이 이뤄질 가능성도 있다"고 말했다.

대통령실은 구체적인 인선 일정과 기준에 대해 언급을 자제하고 있다. 다만 재정 운용 방향 설정 등 주요 현안이 산적한 만큼 장기간 공백은 부담이라는 관측이 지배적이다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동