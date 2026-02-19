NS홈쇼핑, 초교 입학 앞둔 임직원 자녀에 축하 선물 전달

조항목 대표 "가족친화 제도 지속 확대"
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = NS홈쇼핑은 새 학기를 맞아 초등학교에 입학하는 임직원 자녀에게 따뜻한 축하 마음을 담은 선물을 전달했다고 19일 밝혔다.
초등학교 입학 축하 선물 전달 행사는 NS홈쇼핑이 가족친화경영 실천의 하나로 매년 새 학기를 앞두고 시행해 온 기업 문화 프로그램이다. NS홈쇼핑은 입학을 앞둔 임직원 자녀 22명에게 대표이사 명의의 축하 메시지 카드와 함께 학용품 세트가 포함된 특별 상자를 선물했다.
초등학교 입학 자녀를 둔 한 임직원은 "아이의 첫 출발을 회사가 함께 응원해 주니 더욱 든든하다. 선물 상자를 열어보며 온 가족이 회사의 소속감을 느낀 뜻깊은 시간이었다"고 전했다.
조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 "한 아이의 새로운 시작을 축하하는 마음이 가정에 작은 힘이 되기를 바란다"며 "NS홈쇼핑은 일과 가정생활이 조화롭게 균형을 이루는 조직 문화를 중시하며 앞으로도 가족친화 제도를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 NS홈쇼핑은 초등학교 입학 축하 선물 외에도 임직원 가족을 위한 생애주기별 맞춤 복리후생 프로그램을 운영하고 있다. 대학 학자금 지원을 비롯해 미취학 자녀 교육 지원, 수능 수험생 자녀 응원 선물, 임신·출산 축하 선물 등 다양한 제도를 통해 실질적인 지원을 이어가고 있다.
shl22@newspim.com