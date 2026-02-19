"사형 선고하라" vs "윤 어게인"...1심 앞두고 광화문·서초동 '맞불 집회'

보수단체 "윤 어게인"…공소 기각 주장
[서울=뉴스핌] 나병주 고다연 기자 = 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 1심 선고를 앞두고 노동계와 시민단체가 법원에 '사형'을 촉구했다. 반면 윤 전 대통령을 지지하는 보수단체는 '무죄'를 주장했다.
전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 전국민중행동, 전국여성농민회총연합회, 10·29 이태원참사 유가족협의회 등은 19일 오전 10시 서울 광화문 앞에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구' 기자회견을 열고 법정 최고형인 사형 선고를 촉구했다.
서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 이날 오후 3시 윤 전 대통령의 내란우두머리 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등 군경 수뇌부에 대한 선고도 함께 이뤄진다.
민주노총 등은 윤 전 대통령이 계엄을 선포하던 당시 화면 피켓에 '사형'과 '법정최고형' 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 했다. 이들은 철창 안에 갇혀 있는 윤 전 대통령을 표현한 대역을 세운 뒤 '사형' 스티커도 붙였다.
이들은 '사법부는 법정최고형을 선고하라', '국민의 명령이다, 윤석열을 엄벌하라' 등의 구호를 외치며 윤 전 대통령에 사형을 선고할 것을 촉구했다.
함재규 민주노총 부위원장은 "우리는 사형이 실질적으로 폐지된 국가지만 사형은 여전히 단죄의 상징적 의미"라며 "윤석열이 거꾸로 돌린 시간을 시민의 온전한 시간으로 돌려주는 판결을 기대한다"고 말했다.
김재하 전국민중행동 공동대표는 "사법부는 오늘 법정 최고형을 선고함과 동시에 그간의 행보에 대해 국민 앞에 엄중히 사과해야 한다"며 "이번 판결은 사법부가 국민의 편에 설지 아니면 내란 세력과 함께할지를 가르는 분기점이 될 것"이라고 강조했다.
같은 시각 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근에서는 신자유연대, 자유대한국민연대 등 보수단체들이 윤 전 대통령 무죄를 주장하며 집회를 개최했다.
집회에 참석한 지지자 약 100명은 '윤 어게인'이 크게 적힌 담요 등을 두르고 "윤 어게인, 공소기각'을 외쳤다. 이들이 든 피켓에는 '윤석열이 옳았다', '김용현 장관님 화이팅' 등이 적혀 있었다.
선고를 앞두고 경찰은 법원 주변 경비를 강화했다. 서울중앙지법 서문 앞에는 바리케이드와 경찰버스가 겹겹이 배치돼 출입이 통제됐다. 경찰 20여명이 현장을 지키며 진입 차량을 다른 방향으로 유도했다. 동문 앞에도 경찰버스가 줄지어 세워지고 '등록 차량 외 진입금지' 안내판이 설치되는 등 통제를 강화했다.
