글로벌 보건 전문가 꿈 키운다…복지부, WHO 진출 워크숍 개최

국민 누구나 신청…총 210명 모집

복지부 "새로운 가능성 발견 기회"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 대한민국 국민을 대상으로 세계보건기구(WHO) 진출을 위한 워크숍이 개최된다.

보건복지부는 한국보건복지인재원과 협력해 'WHO 진출 지원을 위한 워크숍(Go WHO Workshop)'을 개최하고 오는 3월 23일까지 참가자를 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 워크숍은 오는 3월 28일부터 4월 1일까지 서울, 광주, 대구에서 개최된다. 보건 분야 국제기구 진출을 희망하는 대한민국 청년들에게 진출 관련 정보를 적극적으로 제공하기 위해 기획됐다.

2026 Go WHO Workshop 홍보 포스터 [자료=보건복지부] 2026.02.19 sdk1991@newspim.com

WHO 서태평양지역사무처 인사 담당자는 채용 절차와 이력서, 자기소개서 작성법에 대해 강연할 예정이다. 사전 지원을 통해 선발된 합격자는 1:1 모의 면접과 컨설팅을 제공받을 수 있다. 특히 개별 모의 면접과 컨설팅은 서울뿐만 아니라 광주와 대구에서도 개최해 여러 지역 청년의 많은 관심을 모으고 있다.

워크숍은 WHO 진출에 관심이 있는 대한민국 국민이라면 누구나 지원할 수 있다. 참가 신청은 오는 3월 23일까지 포스터에 게재된 방법을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 모집 인원은 서울 150명, 광주 30명, 대구 30명이다. 상세한 워크숍 일정과 신청 방법, 교육과정 등은 공식 포스터 또는 한국보건복지인재원 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

최준호 보건복지부 국제협력관은 "이번 워크숍을 통해 WHO에 진출을 희망하는 청년 인재들이 필요한 정보를 얻어 새로운 가능성을 발견하는 출발점이 되길 바란다"며 "우리나라 청년들이 보건 분야 국제기구에서 전문성과 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

배남영 보건복지인재원장 직무대행은 "이번 워크숍이 대한민국 청년들이 글로벌 보건 무대에서 핵심적인 역할을 수행하는 전문가로 성장하는 발판이 되기를 기대한다"며 "인재원은 국제사회와 협력하여 보건 분야의 차세대 인재 양성을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com