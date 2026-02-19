리벨리온, 반도체 올림픽서 '리벨쿼드' 논문·데모 발표

실시간 데모 통해 실제 구동 성능 확인
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = AI(인공지능) 반도체 스타트업 리벨리온이 '반도체 올림픽'으로 불리는 세계 최고 권위의 반도체 설계 학회 'ISSCC(International Solid-State Circuits Conference, 국제고체회로학회) 2026'에서 '리벨쿼드(REBEL-Quad)'의 기술력을 다룬 논문을 발표하고, 실제 환경에서의 라이브 데모를 성공적으로 마쳤다고 19일 밝혔다.
리벨리온은 IBM, 미디어텍(MediaTek) 등 세계 유수 반도체 기업들이 포진한 '프로세서(Processor)' 세션에서 발표를 진행하며 글로벌 기술 경쟁력을 과시했다. 이 자리에서 리벨리온은 지난 2024년 1세대 반도체 '아톰(ATOM)'에 이어 2세대 반도체인 리벨쿼드의 핵심 기술력을 인정받았다.
'리벨쿼드'는 리벨리온의 차세대 AI반도체로, 업계의 화두인 '칩렛(chiplet)' 공정을 성공적으로 적용한 모델이다. 리벨리온은 반도체 칩 제조의 물리적 한계인 '리티컬 리밋(Reticle Limit, 858㎟)'을 극복하기 위해, 칩렛 4개를 하나로 연결하는 설계를 채택했다. 이를 통해 단일 거대 칩(Monolithic) 생산 시 발생하는 낮은 수율 문제를 해결하고, 생산 효율을 극대화해 고성능 컴퓨팅의 경제성을 동시에 확보했다.
특히 리벨리온은 이번 학회 현장에서 리벨쿼드 실물 라이브 데모를 진행해 큰 호응을 얻었다. 이는 단순히 논문상의 수치를 제시하는 것을 넘어, 실제 시스템 구동 시 발생할 수 있는 변수를 제어하며 양산품 수준의 완성도를 전문가들 앞에서 입증한 것이다.
오진욱 리벨리온 CTO(최고기술책임자)는 "ISSCC에서 논문을 발표하고, 실시간 데모를 선보였다는 것은 리벨쿼드가 연구실 수준을 넘어 상용화를 앞둔 제품으로서 완결성을 확보했다는 뜻"이라며 "이번 발표로 확보한 글로벌 수준의 기술적 신뢰를 바탕으로 진행 중인 양산과 글로벌 고객사 PoC(기술검증)에 속도를 내며 대한민국의 AI반도체 역량을 세계무대에서 선보일 것"이라고 말했다.
