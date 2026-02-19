72개 지원사업 한눈에…보산진, '2026 KHIDI 가이드북' 발간

사업정보 전년 대비 67% 확대

보산진 "신뢰하는 길잡이 되길"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 바이오헬스 기업들이 연초에 집중되는 다양한 지원책을 적기에 발굴하고 활용할 수 있도록 돕는 '2026 KHIDI 지원사업 가이드북'이 발간됐다.

한국보건산업진흥원(보산진)은 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 확보와 기업들이 최적의 지원사업을 적기에 발굴하고 활용할 수 있도록 '2026 KHIDI 지원사업 가이드북(가이드북)'을 발간했다고 19일 밝혔다.

이번 가이드북은 연초에 집중되는 다양한 지원사업 공고를 산업계가 놓치지 않고 신속하게 준비할 수 있도록 제작됐다. 정부의 바이오헬스 육성 정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정보의 접근성을 극대화했다.

2026년 KHIDI 지원사업 가이드북 [사진=한국보건산업진흥원] 2026.02.19 sdk1991@newspim.com

올해에는 제약·바이오, 의료기기, 디지털 헬스케어, 국제 의료 등 주요 분야 신규 사업 등을 포함해 72개 사업 정보가 수록됐다. 전년(43개 사업) 대비 안내 범위가 약 67% 확대됐다.

특히 보산진은 기업이 자신의 분야와 사업 단계에 맞는 적합한 사업을 직접 판단하고 선택할 수 있도록 설계했다. 각 사업별 수요자 맞춤형 추천 대상을 명시해 최적의 지원사업을 빠르게 식별할 수 있도록 개선했다.

보산진은 이번 가이드북을 기관 홈페이지와 SNS를 통해 배포할 예정이다. 향후 개최될 산업체를 대상으로 여는 설명회와 상담회 등에서 실무 안내자료로도 적극 활용한다. 자세한 내용은 보산진 누리집에서 확인할 수 있다.

차순도 진흥원장은 "바이오헬스 산업의 성공은 정부 정책이 현장에서 얼마나 신속하고 정확하게 체감되느냐에 달려 있다"며 "이번 가이드북이 급변하는 글로벌 환경 속에서 국내 바이오헬스 기업들이 필요한 지원책을 찾는 신뢰할 수 있는 길잡이가 되길 바란다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com