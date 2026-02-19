하나투어, 농구대학과 손잡고 NBA 슈퍼스타 직관 여행 상품 출시

NBA 직관, 도시 관광 결합한 스포츠 여행 상품
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 하나투어는 농구대학과 함께 슈퍼스타들의 경기를 직접 관람할 수 있는 미국프로농구(NBA) 직관 여행 상품을 선보인다고 19일 밝혔다.
해당 상품은 올해 2월 출발해 골든스테이트와 멤피스, 샌안토니오 경기 직관과 미서부 주요 관광지를 연계한 일정으로 좋은 호응을 얻었다. 이를 바탕으로 하나투어는 오는 4월에 출발하는 2차 상품을 추가 운영한다.
4월 8일 출발하는 '미서부 NBA 직관 7일'은 구독자 12만 명을 보유한 농구 전문 미디어 '농구대학'과 함께 기획했다. 일정에는 4월 10일 골든스테이트와 LA레이커스의 체이스 센터 경기, 4월 11일 LA레이커스와 피닉스의 크립토닷컴 아레나 경기, 4월 13일 LA클리퍼스와 골든스테이트의 인튜잇 돔 경기가 포함됐다. 총 세 경기를 현장에서 관람하는 구성이다.
르브론 제임스와 스테픈 커리를 비롯한 루카 돈치치, 카와이 레너드, 제임스 하든, 데빈 부커 등 NBA 스타 선수들의 플레이를 현장에서 볼 수 있다는 점이 특징이다. 직관 일정 외에도 샌프란시스코의 트윈 픽스(Twin Peaks)와 금문교, 피어39 등 서부 대표 명소를 둘러보는 관광 일정이 포함됐다.
4월 6일 출발하는 '미서부 NBA 직관 6일'은 LA 레이커스와 오클라호마시티 선더, 골든스테이트와 LA레이커스의 경기 관람과 오라클 파크 투어 일정이 포함됐다. 하나투어 관계자는 "1차 상품의 큰 호응으로 NBA 직관 여행에 대한 높은 수요를 확인해 2차 상품을 추가로 선보이게 됐다"며 "경기 관람은 물론 현지 관광과 스포츠 문화를 함께 경험할 수 있는 다양한 여행 상품으로 국내 스포츠 팬들에게 특별한 추억을 선사할 것"이라고 말했다.
