[로펌이슈] 법무법인 율촌, 유진규 전 인천경찰청장·김승호 전 부장검사 영입

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무법인 율촌(대표변호사 강석훈)이 송무 및 형사 분야 경쟁력을 강화를 위해 유진규 전 인천경찰청장과 김승호 전 부장검사(사법연수원 33기)를 영입했다고 19일 밝혔다.
고문으로 영입된 유진규 전 청장은 경찰대학교를 졸업하고 1989년 경위로 임관한 이후 관악경찰서장, 서울경찰청 홍보담당관, 경찰청 홍보담당관 등을 역임했으며, 울산광역시경찰청장과 인천광역시경찰청장을 맡아 치안 행정을 총괄했다. 수사 및 조직 운영 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 현장 중심의 자문 역량을 제공할 것으로 예상된다.
김 전 부장검사는 서울대 공법학과를 졸업하고 대검찰청 검찰연구관, 법무부 정책기획단장, 서울중앙지검 형사1부장 등 요직을 거쳤으며, 게이오대 장기연수 및 3년 임기의 주일본 대사관 법무협력관을 역임한 '일본통'이다. 국제 형사 및 기업 형사 분야에서 축적된 수사 경험을 토대로 복잡한 형사 사건 대응에 강점을 보일 것으로 전망된다.
율촌 관계자는 "검찰과 경찰 핵심 보직을 거친 전문가들의 합류로 수사 대응 체계를 한층 정교화했다"며 "기업 및 개인 고객에게 보다 실효적인 형사·송무 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.
