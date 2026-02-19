통일부 "김여정 담화 유의"…무인기 재발 방지 조치 재확인

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부는 19일 김여정 북한 노동당 부부장의 무인기 침투 관련 담화에 대해 "우리 정부의 유감 표명과 재발 방지 조치 발표에 대해 북한이 신속하게 입장을 밝힌 것에 유의한다"고 밝혔다.
윤민호 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 백브리핑에서 이같이 말했다.
윤 대변인은 "전날(18일) 통일부 장관이 발표한 재발 방지 조치들은 남과 북 모두의 안전과 평화를 지키기 위한 것"이라며 "정부는 이를 책임 있게 추진해 나가겠다는 입장을 다시 한번 분명히 밝힌다"고 강조했다.
정동영 통일부 장관은 전날 기자회견에서 "윤석열 정부의 무인기 침투에 대해 이재명 정부의 통일부 장관으로서 북측에 깊은 유감을 표한다"며 "항공안전법상의 처벌 규정을 강화하고 남북관계발전법에 무인기 침투를 금지하는 법 개정을 추진하겠다"고 했다.
윤 대변인은 김여정 담화가 노동신문에 실리지 않은 점에 대해 "대남 메시지 성격이 강한 측면이 있다고 보고 있다"고 설명했다.
김여정이 담화에서 '적국' 표현을 사용한 것과 관련해 윤 대변인은 "상호 위협과 군사적 긴장 고조는 바람직하지 않다"며 "정부로서 남북 간 신뢰 국면을 만들고 적대를 해소해 나가기 위해 일관된 신뢰 회복 조치를 취해 나가겠다"고 말했다.
윤 대변인은 북한의 9차 당대회에 대해 "임박했다고 보고 있다"면서도 "금명간 개최된다고 단정하기보다는 가능성이 있다"고 말했다.
