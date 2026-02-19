뉴온, 설 연휴 직후 '급찐급빠 프로모션' 운영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프케어 전문기업 뉴온이 '연휴 끝, 다이어트 시작! 급찐급빠 프로모션'을 운영한다고 19일 밝혔다.
이번 프로모션은 이날부터 3월 8일까지 네이버 브랜드스토어 및 공식몰에서 진행된다. 행사 기간 동안 시서스 필 다이어트, 시서스 라인 다이어트, 시서스 휴 다이어트, 다이글로 필 다이어트 등 주요 제품을 정가 대비 최대 73% 할인된 가격에 판매한다.
회사에 따르면 대표 제품인 '시서스 필 다이어트'는 식품의약품안전처로부터 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음을 인정받은 시서스 추출물을 주원료로 한다. 해당 원료는 지난 2019년 1월부터 2025년 7월까지 누적 출고 기준 매출 1000억원을 돌파했다.
회사는 이를 기반으로 한 시서스 필 다이어트는 지난 12월 기준 누적 6600만정 판매를 기록했다고 설명했다. 프로모션 기간 동안 전 제품 무료배송 혜택이 적용된다. 또한 구매 고객 대상 구매 금액의 10~15% 적립금 제공, '혈당컷 바나바리프 밸런스케어' 1박스 증정 등 추가 혜택도 마련했다.
뉴온 관계자는 "명절 연휴 직후 단기간 체중 관리에 관심이 높아지는 시기를 고려해 소비자 혜택을 강화했다"며 "할인과 적립, 사은품을 결합한 프로모션을 통해 브랜드 경험을 확대할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com