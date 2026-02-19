靑 "北과 평화 공존·공동 성장의 길 나아가길"…김여정 담화에 화답

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 19일 "정부는 남과 북이 평화 공존과 공동 성장의 길로 나아가길 기대한다"고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 "정부는 접경지역에서 긴장을 고조시키는 행위를 삼가고 평화를 만들어가기 위한 노력을 남북이 함께하길 바란다"며 이같이 밝혔다.
이같은 입장은 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에 따른 것이다. 김 부부장은 이날 조선중앙통신에 담화를 내고 "18일 정동영 통일부 장관이 무인기 도발 행위를 공식 인정하고 재발 방지 의지를 표명한 것을 높이 평가한다"고 했다.
정 장관은 지난 18일 브리핑에서 무인기 사건 재발 방지를 위해 비행금지구역 설정을 포함한 '9·19 남북군사합의' 일부 복원을 선제적으로 검토하겠다고 밝힌 바 있다.
김 부부장은 지난 13일에도 정 장관의 무인기 침투에 대한 유감표명에 "비교적 상식적인 행동"이라고 평가한 바 있다.
김 부부장은 다만 이번 조선중앙통신 담화에서 우리 측에 대한 경고도 잊지 않았다. 그는 우리 측을 '적국'으로 분명하게 규정하며 "재삼 강조하지만 그 주체가 누구이든, 어떤 수단으로든 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 침해행위가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것"이라며 "이것은 위협이 아니라 분명한 경고"라고 했다.
김 부부장은 "엄중한 주권침해도발의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것"이라고 주장했다.
