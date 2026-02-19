제주은행 "지역화폐 '탐나는전'으로 민생경제 회복 앞장"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 제주은행은 지난 13일 제주 동문시장에서 제주 지역화폐인 '탐나는전'을 활용한 민생경제 회복 프로젝트인 'ONE(원) 신한 지역화폐 제주 희망 나눔 프로젝트' 기부금 전달식을 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 제주은행의 디지털 금융 성과를 지역사회에 환원해 신한금융그룹이 지향하는 '포용금융' 가치를 실천하기 위해 기획됐다. 특히 지역화폐 소비를 통해 수혜 가구의 선택권을 보장하면서 도내 소상공인 매출 증대로 이어지는 민생경제 선순환을 도모하는 데 초점을 맞췄다.
이를 위해 제주은행 임직원들은 자발적으로 1200만원을 모금한 데 이어 제주은행과 신한금융그룹이 매칭그랜트 방식으로 각각 동일 금액을 기부해 총 3600만원 규모의 재원을 조성했다.
제주은행은 확대된 ERP 뱅킹 등 디지털 금융 성과를 지역화폐 소비와 연계해 지역경제 활성화를 도모하고, 민관 협력을 통해 취약계층의 체감 복지 수준을 높이는 상생형 사회공헌 모델을 지속 추진할 계획이다.
마련된 재원은 ▲적십자사 희망풍차 결연 400가구에 '탐나는전' 앱에 5만원권 충전 지원 ▲사랑의 어멍촐레 맞춤 300가구에 전통시장에서 구입한 3만원 상당의 '설맞이 물품 세트' 전달 등 도내 복지 사각지대 700여 가구를 위해 활용됐다. 특히 디지털 취약계층에 대해서는 결연 봉사원이 지역화폐 앱 사용을 안내해 실질적인 이용 편의를 높였다.
이희수 제주은행장은 "이번 프로젝트는 제주은행 임직원들의 진심이 금융의 사회적 역할과 만나 지역경제 선순환을 실천하는 과정"이라며, "제주에서 시작된 이 시도가 민생 안정에 기여하고, 지역사회 전반에 나눔의 문화가 확산되는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
romeok@newspim.com