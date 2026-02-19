서울시 '다시, 강북 전성시대 2.0' 추진...교통·산업·일자리 16조 투자

'강북 전성시대 기금' 조성...강북권 접근성 강화·주민 삶의 질 향상에 활용

강북 횡단 지하도시고속도로·강북 횡단선 등 집중 투자...지하도로 건설

'성장거점형 복합개발사업'·'성장잠재권 활성화사업' 도입...용적률 혜택

S-DBC·서울아레나·DMC 랜드마크 부지·서부운전면허시험장 부지 등 개발

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 비(非)강남권의 새로운 경제거점 구축과 도시 인프라 조성을 통한 강남·북 균형발전을 실현하기 위해 서울 대개조 프로젝트 '다시, 강북 전성시대 2.0'을 본격 가동한다고 19일 밝혔다.

앞서 서울시는 2024년 '일자리 중심 경제도시 강북'을 비전으로 '강북권 대개조–강북 전성시대'를 발표·추진했다. 이는 노후 주거지와 상업지역 규제를 완화하고 인센티브를 부여해 개발 활성화를 추진하는 내용이다. '강북 전성시대 1.0'에서는 50여 년간 개발에서 소외돼 '베드타운'으로 전락한 강북의 직·주·락 개선을 위해 40개 사업을 추진해 강남·북 균형발전을 실현하겠다는 목표를 제시했다.

'강북전성시대 2.0' 사업 개요 [사진=서울시]

지난달 기준 강북 전성시대 1.0 전체 40개 사업 중 재개발·재건축 활성화를 위한 구역 지정 요건 개선 및 높이 규제 완화, 균형발전 신(新) 사전협상제 도입, 상업지역 확대 방안 마련 등 5개 사업이 완료됐다. 26개 사업은 추진 중이며, 9개 사업은 추진 기반을 마련하고 있다.

이후 지난해 12월에는 '강북 횡단 지하도시고속도로' 건설 계획을 발표하며 강북의 새로운 미래상을 제시했다. 이 계획에는 성산나들목(IC)부터 신내나들목까지 내부순환도로와 북부간선도로 등 약 20.5㎞ 구간의 고가를 철거하고 왕복 6차로 지하도로를 신설하는 내용이 담겼다.

◆ 강북 교통망 확충 및 산업·일자리 거점 조성에 16조원 투자

'다시, 강북 전성시대 2.0'은 재원 16조원(국고보조금 및 민간투자 6조원, 시비 10조원)을 강북지역에 전략적으로 투자해 교통망을 대대적으로 혁신하고, 성장의 주축이 될 산업거점을 조성해 도시 구조를 근본적으로 재편하는 것이 핵심이다.

우선 서울고속버스터미널 등 민간 개발 사전협상을 통해 확보된 공공기여분(현금)과 공공부지 매각 수입 등을 재원으로 하는 '강북 전성시대 기금(가칭)'을 새롭게 조성한다. 총 4조8000억원 규모의 기금은 강북권 접근성 강화와 주민 삶의 질 향상을 위한 교통 인프라 구축에 우선 투자된다.

또 상대적으로 기반시설이 부족한 강북권 철도·도로 사업에는 5조2000억원 규모의 중장기 재정 투자를 병행해 안정적인 사업 추진을 뒷받침한다. 아울러 사전협상제도는 기반시설이 충분한 지역의 공공기여 확보 비중은 일부 줄이는 대신, 광역 사용이 가능한 공공기여 현금 비중을 기존 30%에서 70%로 확대해 추진 동력을 강화한다.

사전협상제도는 2009년 전국 최초로 서울시가 도입한 정책으로, 대규모 유휴부지나 노후시설을 개발할 때 민간이 개발 계획을 제안하고 서울시가 사전 협상을 통해 개발 규모와 공공기여 수준을 정하는 방식이다. 개별 민원 단위로 인허가 여부를 판단하는 것이 아니라, 공평한 기준을 마련해 공개적으로 협상하는 제도로 도시개발의 필수 제도로 꼽힌다.

또 동남권역에 집중된 사전협상 대상지도 강북권역까지 확산하기 위해 사전협상 비활성화 권역은 공공기여율, 주거비율 완화 등을 통해 사업성을 높이고, 균형발전을 위한 지역거점 시설도 확대해 나갈 계획이다.

'다시, 강북 전성시대 2.0'은 2024년 발표한 1.0 사업에 ▲교통 인프라 구축(8개) ▲산업·일자리 확충(4개) 등 총 12개 사업을 추가해 실질적인 강북대개조를 실현하는 것이 목표다. 강북을 서울의 새로운 정체성이자 미래 성장축으로 육성해 '글로벌 톱(TOP) 5' 도시 도약의 핵심 발판으로 삼겠다는 비전이다.

◆ 강북지하도시고속도로·강북횡단선 등 핵심 8대 과제에 집중 투자

이를 위해 강북발전 핵심축인 교통인프라를 대대적으로 혁신한다. 내부순환로~북부간선도로 지하 20.5㎞ 구간에 왕복 6차로 지하도로를 건설한다. 평균 통행속도를 기존 시속 34.5㎞에서 약 67㎞까지 끌어올린다.

또 고가차도 철거로 지상 교통흐름을 개선하고, 홍제천·묵동천 복원과 주거지·상권 연결 회복을 통해 강북 전반의 정주환경과 도시경관을 개선한다. 미래 자율주행 환경에 대비해 사업을 추진할 계획이다.

동부간선도로 총 15.4㎞ 구간(월계IC~대치IC)도 왕복 4차로로 지하화한다. 현재 월릉교~영동대로 12.5㎞ 구간 공사가 진행 중이며, 지하도로 완공 시 동남권과 동북권 간 통행시간은 약 20분 단축될 것으로 전망된다.

강북횡단선은 경제성 분석 현행화 및 사업성을 개선해, 재추진 기반을 마련한다. 공사가 진행 중인 우이신설연장선, 동북선과 추진 중인 면목선, 서부선 등을 연계해 강북권 교통 네트워크의 빈틈을 촘촘히 메워 도시철도 접근성을 개선해 나갈 계획이다.

우이신설연장선은 총 사업비 4690억원을 투입해 솔밭공원역에서 방학역까지 3.93km, 정거장 3개소를 신설한다. 2032년 개통 예정이다. 동북선은 총 사업비 1조7228억원을 투입해 왕십리역부터 상계역까지 연결하는 노선을 조성한다. 오는 2027년 개통을 목표로 공사 진행 중이다.

이와 함께 폭염, 한파 속에서도 쾌적하게 지하철을 이용할 수 있는 강북 지역의 노후 지하철 20개역에 대한 환경 개선 사업도 추진해 지하철 대기 공간을 머무름의 공간으로 탈바꿈할 예정이다.

◆ 新도시개발사업 '성장거점형 복합개발사업' 및 '성장잠재권 활성화사업' 도입

강북 지역의 성장을 유도하고 정책 실효성을 강화하기 위해, 새로운 도시개발사업 모델인 '성장거점형 복합개발사업'과 '성장잠재권 활성화사업'도 전격 도입한다. 강북 주요 거점에 지역 중심 기능을 집중시키고, 간선도로 축을 따라 개발 활력을 확산시켜 강북 전역을 빈틈없는 '성장권역'으로 재편한다는 구상이다.

강북의 주요 거점에 상업·업무·주거 기능이 복합된 '성장거점형 복합개발사업'을 새롭게 도입한다. 도심·광역중심 및 환승역세권(반경 500m 이내)에서 비주거 용도를 50% 이상 확보할 경우, 일반상업지역의 용적률을 최대 1300%까지 완화한다.

이를 통해 강북의 발전을 견인하는 고밀 복합 랜드마크를 조성하고 지역중심 기능이 융복합된 성장거점으로 집중 육성할 계획이다.

비역세권 지역의 활력을 회복하기 위해 통일로·도봉로·동일로 등 폭 35m 이상의 주요 간선도로변을 대상으로 '성장잠재권 활성화사업'을 신규로 추진한다.

아울러 평균 공시지가의 60% 이하 자치구는 이번 신규사업과 기존 '역세권 활성화사업'의 공공기여 비중을 30%까지 낮춰 민간 개발사업의 활성화를 유도할 계획이다.

◆ 동북권 S-DBC·서울아레나 집중...서북권 DMC 랜드마크 부지·서부운전면허시험장 부지 개발

권역별로 지역 경제 활성화를 이끌 산업·일자리 거점 조성도 속도를 낸다. 동북권은 과거 차량기지, 푸드뱅크, 청소차고지 등이 있었던 창동·상계 일대를 첨단R&D 중심의 서울형 산업단지 S-DBC와 2만8000석 규모 K-POP 전용 공연장 서울아레나를 통해 산업과 문화가 결합된 서울을 대표하는 신성장 축으로 변화시킨다.

지난 1월 서울주택도시개발공사(SH) 산업단지 지정 신청을 시작으로 창동차량기지 일대는 서울의 글로벌경쟁력을 이끌 신산업거점 S-DBC로 재탄생한다. 올 하반기에 산업단지 지정을 목표로 관련 행정절차가 진행 중이며, 이를 통해 800여 개의 일자리 기업을 유치하고 약 5조9000억원의 생산유발효과 창출이 기대된다.

서울아레나는 2027년 상반기 개관 시 연간 270만명 이상의 관람 수요가 발생할 것으로 예상된다. 관광객 유입에 따른 숙박·외식·문화서비스 산업의 성장과 동북권 상권 활성화, 지역경제 전반에 걸친 파급효과 창출이 기대된다. 향후 서울아레나와 연계한 창동 일대를 관광특구로 육성해 지역에 활력을 더할 계획이다.

서북권은 DMC 랜드마크 부지, 서부운전면허시험장 이전 부지 등을 연계 개발해 첨단산업 국제교류공간을 조성함으로써 미래성장동력을 새롭게 확보한다.

DMC 랜드마크 부지는 상암 일대 데이터 기반의 미래산업과 미디어·엔터테인먼트(M&E) 산업 지원 등 신성장 기반을 마련하고 직·주·락이 공존하는 활력공간으로 조성할 예정이다. 서부면허시험장 부지(7.6만㎡)는 노후화된 운전면허시험장의 축소 및 재배치를 통해 개발 가용지를 마련, 미래 첨단산업 거점 공간으로 조성하고자 한다.

◆ 삼표 레미콘·동서울터미널·광운대역세권 부지 개발 속력...도심권 랜드마크로

강북을 대표하는 3대 사전협상 대상지인 ▲삼표 레미콘(성동구 성수동) ▲동서울터미널(광진구 구의동) ▲광운대역세권 부지(노원구 월계동) 개발은 민간 투자를 촉진해 일자리 창출, 주거안정, 기반시설 확충 등을 도모하는 지역경제 활성화의 대표 사례다.

삼표 레미콘 부지는 올 연말 착공을 목표로 79층 초고층 복합시설로 탈바꿈하며, 사전협상으로 확보된 약 6000억원의 공공기여는 주변지역 상습 교통문제 해소를 위한 기반시설 설치와 서울시 스타트업 창업기업의 성장지원을 위한 '유니콘 창업허브' 조성 등에 투입된다.

동서울터미널은 준공 후 약 40년이 지나 노후화된 터미널을 환승센터·업무·상업·문화가 한데 어우러진 복합시설로 현대화하고, 강변북로 직결램프 등 접근체계 개선과 환승 동선 최적화를 통해 이동 편의를 크게 높이며 동북권의 핵심 일자리·상업 허브로 재편한다.

광운대역 물류부지 개발은 업무·상업·주거가 결합된 대형 복합거점으로 전환된다. 1800여명이 일하고 있는 HDC현대산업개발 본사 이전 추진과 단절돼 있던 동서 지역을 잇는 도로 등 기반시설 개선, 도서관, 체육센터 등 생활SOC 조성으로 동북권을 대표하는 대규모 일자리·업무 거점으로 지역경제 활성화와 상권 확대에 기여 할 예정이다.

도심권은 세운지구, 서울역 북부역세권, 용산서울코어 등 노후 지역을 업무·주거·녹지·문화가 수직 결합한 랜드마크로 탈바꿈시킨다.

종묘~퇴계로 일대 세운지구는 높이·용적률 규제 완화와 단계적 상가 철거를 통해 약 13.6만㎡ 녹지를 확보하는 '녹지생태도심' 사업을 추진해 '직·주·락' 도시 모델을 구현한다. 이를 통해 강북 도심 전반의 공간 경쟁력과 도시 활력을 높여 나갈 계획이다.

오랜 기간 방치되었던 서울역 북부역세권은 2029년 전시·호텔·업무 시설이 응축된 '강북의 코엑스'로 거듭날 전망이다. 최대 39층 규모의 랜드마크 건물 5개 동을 건립하고, 강북권 최초로 2000명 이상 수용 가능한 국제회의 수준의 MICE 시설을 도입하는 등 세계적인 비즈니스 교류의 중심지로 조성한다.

강북 지역의 글로벌 비즈니스 거점으로 도약할 용산서울코어는 비즈니스와 첨단기술, 삶과 자연이 입체적으로 융합된 서울의 새로운 미래중심이자 세계도시 서울을 대표하는 혁신 거점으로 조성될 전망이다.

오세훈 서울시장은 "이제, 강북이 서울의 발전을 이끌 차례"라며 "짧게는 4년, 길게는 10년 뒤 교통, 산업, 일자리가 어우러진 완전히 새로운 강북을 만나게 될 것"이라고 말했다.

이어 "강북이 도약하면 서울의 성장 기반은 더욱 탄탄해지고 서울의 경쟁력이 높아질수록 대한민국의 미래 또한 한층 더 넓어질 것"이라며 "앞으로 16조원의 재원을 강북에 집중 투자해 강북을 더 이상 베드타운이 아닌, 대한민국의 다음 성장을 이끄는 핵심 축으로 키워가겠다"고 강조했다.

blue99@newspim.com