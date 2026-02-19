노타, KBS 'AI 기반 재난 특보 영상 분석 시스템' 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 경량화 및 최적화 기술 전문기업 노타는 KBS의 '재난 CCTV AI 데이터셋 구축 및 영상분석 고도화' 사업을 성공적으로 완수하며 VLM(비전 언어 모델)을 활용한 온디바이스 AI 기반 재난 뉴스특보 워크플로우를 구현했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 사업은 재난 발생 시 다수의 CCTV 영상을 수동으로 확인해야 했던 기존의 한계를 극복하고, AI가 방송 송출에 가장 적합한 영상을 실시간으로 선별하여 재난 방송의 신속성과 정확성을 확보하는 데 중점을 두었다.
노타는 이번 프로젝트에서 'NVA(노타 비전 에이전트)'를 핵심 엔진으로 적용했다. NVA는 노타의 AI 최적화 기술을 바탕으로 고성능 VLM을 효율적으로 구동하여 현장의 상황을 스스로 인식하고 이해하는 솔루션이다. 이를 통해 재난 지역 인근의 CCTV를 통해 대량으로 수집된 영상 데이터 중 방송에 가장 적합한 장면을 자동으로 선별하고 추출했다.
회사에 따르면 특히 미디어 산업 특성에 맞춘 고도화를 위해 재난 정보를 실시간으로 전달하는 기자의 의견을 적극 반영했다. 기술적 수치를 넘어 방송 현장에서 실질적으로 요구하는 '보도 적합성'을 선별의 핵심 기준으로 확립했다는 평가다.
내부 테스트 결과, 산불 데이터셋 전체에서 기자들이 재난 특보에 적합하다고 선정한 이미지가 NVA로 선별한 이미지와 높은 일치율을 보이며 NVA의 성능을 입증했다. 또한 노타는 대량 데이터가 일시에 몰리는 긴박한 재난 상황에서도 시스템이 끊김 없이 안정적으로 구동되도록 최적화했다.
채명수 노타 대표는 "이번 사업은 노타의 AI 최적화 기술과 온디바이스 AI 역량이 방송 미디어 분야로 확장되어 상용화된 의미 있는 사례"라면서 "앞으로도 공공·미디어 분야와의 협업을 통해 국가 재난 대응 등 현장에 도움이 되는 AI 기술을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
KBS 관계자는 "KBS의 재난 방송 운영 경험과 노타의 AI 최적화 기술을 결합해 재난 특보 환경에서 즉시 활용 가능한 AI 기반 시스템을 성공적으로 구현할 수 있었다"면서 "VLM을 활용해 재난 특보에 적합한 영상을 보다 정확하게 선별하여 재난 시 국민에게 정확한 정보를 전달할 수 있는 새로운 인프라를 구축했다는 점에서 이번 협업이 큰 의미가 있다"고 말했다.
