LF 아떼, 어센틱 립 글로이 밤 '물장미 컬렉션' 선봬

드림·위시·베이비 3종 구성, 한정 케이스 적용
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활문화기업 LF의 비건 뷰티 브랜드 '아떼(athe)'는 다가오는 봄을 맞아 '어센틱 립 글로이 밤'의 신규 컬러 '드림'을 포함한 물장미 컬렉션을 출시한다고 19일 밝혔다.
'어센틱 립 글로이 밤'은 립글로즈 특유의 고광택과 립밤의 보습 기능을 동시에 갖춘 제품이다. 2024년 9월 출시 이후 꾸준히 사랑받으며 누적 판매량 25만개를 돌파했으며, 아떼 공식몰 기준 재구매율 1위 제품으로 자리 잡았다.
신규 컬러 10호 '드림'은 생기 있으면서도 맑은 핑크 컬러로, 물을 촉촉하게 머금은 듯한 장밋빛 색감을 구현했다. 꽃이 만발한 봄에서 영감을 받아 장미가 가장 아름답게 피어나는 찰나를 담았으며 온도가 낮고 말간 컬러감을 뜻하는 이른바 '미지근립' 트렌드를 반영했다. 특히 푸른빛을 배제해 웜톤 피부에 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이다.
'드림' 론칭을 기념해 재출시 요청이 이어졌던 한정 컬러 '위시'도 이번 컬렉션으로 다시 선보인다. 위시는 2024년 12월 홀리데이 한정으로 출시된 이후 차분하고 고급스러운 로즈 핑크 컬러로 호평받은 바 있다.
드림과 위시 컬러를 레이어링해 활용하기 좋은 '어센틱 립 글로이 밤' 1호 '베이비' 컬러도 이번 컬렉션에 포함됐다. 베이비는 낮은 채도의 핑크빛 컬러로, 어떤 립 컬러에도 자연스럽게 어우러져 아떼 마니아들 사이에서 '인생 립' 아이템으로도 알려져 있다.
이번 컬렉션의 세 제품에는 장밋빛 그라데이션을 활용한 한정 디자인의 케이스가 적용됐다. 물장미 컬렉션은 이날부터 아떼 공식몰에서 만나볼 수 있으며 LF몰, 올리브영 등으로 판매 채널을 순차 확대할 예정이다.
아떼는 이번 컬렉션 출시를 기념해 오는 23일부터 다음 달 8일까지 아떼 공식몰에서 최대 40% 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다. 모든 구매 고객에게 립 파우치를 제공하며, 듀오 세트 구매 시 스머징 립 펜슬과 '드림' 컬러 치크 본품(3만8000원 상당)을 증정한다. 기간 내 최고 구매 고객에게는 5성급 호텔 숙박권을 증정하는 '구매왕' 이벤트도 운영한다.
LF 아떼 관계자는 "미지근립에 대한 꾸준한 수요를 확인한 후 봄날에 자연스러운 생기를 더할 수 있는 신규 컬렉션을 선보이게 됐다"며 "새학기와 졸업·입학식 등 기념일이 몰린 시즌에 꽃다발 대신 감각적인 립밤 선물이 되길 바란다"고 전했다.
