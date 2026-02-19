축평원, 축산물 원패스 '애니 아이디' 도입…로그인 절차 간소화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 축산물품질평가원이 축산물 거래 행정 서비스를 제공하는 축산물 원패스 누리집에 정부 통합인증 서비스 '애니 아이디(Any-ID)'를 도입했다. 다양한 민간·공공 인증수단을 연계해 로그인 절차를 간소화하고 이용 접근성을 높이기 위한 조치다.
19일 축평원에 따르면, '애니 아이디'는 한 번의 인증으로 여러 공공 웹사이트를 이용할 수 있는 디지털 플랫폼 정부의 핵심 기반 서비스다.
이번 도입으로 축산물 원패스 이용자는 기존 아이디·비밀번호 방식 외에도 ▲모바일 신분증 ▲간편인증(네이버·카카오·금융인증서 등) ▲공동인증서 등 다양한 인증수단을 활용해 로그인할 수 있다.
특히 정부 통합 로그인 기능이 적용되면서 공공 웹사이트 간 이동 시 반복적으로 로그인하지 않아도 돼 이용 편의성이 크게 개선됐다.
축평원은 지난해 기능 개선 사업을 통해 애니 아이디 시스템을 구축하고, 원패스 누리집 로그인 화면에 해당 기능을 적용했다. 민간 인증수단이 안정적으로 연동되도록 기술 점검도 마쳤다. 앞으로도 서비스 최적화를 통해 디지털 행정 환경을 지속적으로 개선할 계획이다.
박병홍 축산물품질평가원장은 "애니 아이디 도입은 디지털 접근성을 강화해 국민이 더 쉽고 편리하게 축산 행정 서비스를 이용할 수 있도록 한 것"이라며 "시스템 안정화 작업을 조속히 마무리해 고품질의 디지털 행정 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.
