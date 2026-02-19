경찰, '강북 모텔 연쇄 사망' 20대 여성 살인 혐의 구속 송치

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 서울 강북구 소재 숙박업소에서 남성 2명에게 약물이 든 음료를 마시게 해 숨지게 하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는 20대 여성 김모 씨가 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌다.
서울 강북경찰서는 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔다.
김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다.
김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.
그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다.
김 씨는 "자게 하려고 한 것일 뿐 사망할 줄 몰랐다"며 고의성을 부인한다고 알려졌다.
경찰은 김 씨의 심리분석을 위한 프로파일러 면담을 실시했다. 그 결과가 나오는 대로 검찰에 송부할 예정이다. 경찰은 피해자 3명 이외에도 추가 피해자가 있는지 수사를 이어간다.
