컴투스홀딩스, 블록체인 인프라 고도화

CONX 아레나·AI 아트 플랫폼에 스테이블코인 결제 도입
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스홀딩스는 19일 자체 개발한 자동 분배 규격 'ODL(On-chain Distribution License)'을 중심으로 스테이블코인 기반 인프라를 고도화한다고 밝혔다.
글로벌 주요국이 디지털자산을 제도권 금융 산업으로 편입하는 흐름에 맞춰 블록체인 기술을 실물 산업과 결합한다는 구상이다.
컴투스홀딩스는 글로벌 블록체인 메인넷 CONX의 핵심 기술 파트너다. CONX가 추진하는 '순환형 RWA' 프로젝트를 기술적으로 지원하고 있다. '순환형 RWA'는 웹3에서 창출된 아이디어를 토대로 새로운 실물 자산을 만들고, 이를 다시 온체인화하는 구조다.
컴투스홀딩스는 'CONX 아레나'에 ODL을 적용했다. ODL은 사전 합의된 비율에 따라 수익을 자동 분배하는 스마트 컨트랙트 기술이다. 모든 분배 내역은 블록체인에 기록된다. 수익은 USDC, USDT 등 스테이블코인으로 지급한다. 가격 변동성을 낮춰 안정성을 확보했다는 설명이다.
인공지능(AI) 기반 아트 큐레이션 플랫폼 '아르투(ARTUE)'에도 스테이블코인 결제 시스템을 도입했다. 이용자 편의성을 높이는 방향으로 인프라를 확장한다.
장종철 컴투스홀딩스 블록체인부문 상무는 "참여자 모두가 투명하고 신뢰할 수 있는 서비스를 바탕으로 활발한 생태계 참여를 촉진하기 위해 스테이블코인 연계 기술을 도입했다"며 "웹3 인프라 개발과 다양한 협업으로 블록체인 기술 리더십을 공고히 하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com