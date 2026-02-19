카카오스타일, 'KOTITI시험연구원'과 플랫폼 관리 역량 강화 나서

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 카카오스타일은 국가 공인 시험인증기관인 'KOTITI시험연구원'과 섬유 품질 관리 및 신뢰도 제고를 위한 업무협약을 체결하고 자사 임직원을 대상으로 '온라인 플랫폼 혼용 품질 관리'에 대한 특강을 진행했다고 19일 밝혔다.
특강은 지난 5일 판교 카카오스타일 사무실에서 '지그재그'와 '포스티' MD 등 임직원 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 지난 연말부터 품질 관리를 위한 협업을 추진해 왔으며, 이번 특강은 그 첫 번째 실행 단계다.
카카오스타일은 최근 몇 년간 패딩, 캐시미어를 중심으로 혼용률 논란이 이어지면서 상품 관리 역량의 중요성이 커진 만큼 임직원들의 섬유 및 소재 이해도를 높이고 보다 체계적인 상품 관리 체계를 구축하기 위해 이번 교육을 마련했다.
1부에서는 조나영 KOTITI시험연구원 책임연구원이 ▲우모 구성 ▲혼합률 표기 기준 ▲케어라벨 표시 방법 ▲소재 분석 시험 방법 등을 중심으로 실무 교육을 진행했다.
2부에서는 정우진 KOTITI시험연구원 소비재사업본부장이 연사로 나서 ▲섬유 시험의 필요성 ▲의류제품 불량 사례 ▲주요 소재 간 차이점 등을 주제로 기업 맞춤형 교육을 실시했다.
카카오스타일은 향후 KOTITI시험연구원과의 협업을 통해 정기 교육, 시험 연계 프로그램 등을 단계적으로 확대하며 플랫폼 전반의 경쟁력을 강화할 방침이다.
카카오스타일 관계자는 "이번 특강을 통해 품질 검증 방식 전반에 대한 이해도를 높여 판매자들에게 더욱 정확한 가이드라인을 제공하고 상품 등록 단계부터 품질 관리 수준을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며 "전문 기관과의 협업 확대 등 상품 관리 체계를 지속적으로 고도화해 플랫폼 차원의 전문성을 확보하고 판매자와 소비자 모두 신뢰할 수 있는 유통 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.
