경기도, 영하 8도~영상 13도 일교차 커…"건강관리 주의"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 기상청은 전국이 대체로 맑고 아침 기온이 영하권에 이어져 쌀쌀하겠다고 19일 예보했다. 또한 강한 바람으로 인해 체감 온도는 더 낮겠으며, 낮부터 기온이 상승해 일교차가 크게 벌어질 것이라고 전했다.
기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도로 예상되며, 낮 최고기온은 5도에서 13도에 이를 것으로 보인다. 이 수치는 평년과 비슷할 전망이다.
전국의 아침 기온은 대부분 0도 이하이며, 내륙지역에서는 영하 5도 안팎에 머물겠다고 설명했다. 바람이 강하게 불면서 체감 온도는 더욱 낮아질 것으로 예상된다. 오후부터는 기온이 점차 올라가 영상권으로 회복될 예정이다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 클 수 있어 건강 관리에 주의가 필요하다.
대기가 점점 건조해지고 바람이 강하게 불면서 작은 불씨가 대형 화재로 이어질 수 있어, 산불 예방에 각별한 주의가 요구된다.
동해 중부 인근의 풍랑특보는 이날 새벽까지 발효되며, 바람은 시속 30~60㎞로 강하게 불고 물결은 1.5~4.0m로 높아질 것으로 예상된다.
수도권기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 수원 -1도 등 -4도에서 2도, 낮 최고기온은 수원 6도 등 5~8도가 예상된다.
당분간 아침 기온은 영하권으로 낮아 춥겠으며 19일까지 대체로 맑은 날씨가 이어지겠다.
서해중부해상에는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠으며 경기남부 일부에서도 바람이 강하게 부는 곳이 있겠다.
수도권기상청은 낮 동안 기온이 오르면서 강·호수·저수지·하천 등의 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있다며 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
beignn@newspim.com