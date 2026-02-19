토마토시스템, AI기반 UI/UX 자동화 솔루션 GS인증 1등급 획득

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 소프트웨어 및 디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템은 AI기반 UI·UX 자동화 솔루션인 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'이 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 GS인증(Good Software) 1등급을 획득했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 GS인증은 소프트웨어의 기능 적합성, 성능 효율성, 호환성, 보안성, 신뢰성, 사용성 등 9개 항목을 엄격히 시험하고 가치를 부여하는 국가 공인 인증 제도다. 이번 1등급 획득으로 엑스빌더6 아이젠은 제품의 품질과 안정성을 공식적으로 인정받았다.
엑스빌더6 아이젠은 사용자의 요구사항을 분석해 UI 화면과 소스코드를 실시간으로 자동 생성하는 솔루션이다. 해당 기술은 최근 '인공지능 응답을 이용한 UI 화면 설계 및 코드 자동 생성 방법' 특허 등록을 통해 기술적 차별성도 확보했다.
특히 이 제품은 단순 개발 도구를 넘어, 개발자가 원하는 작업을 스스로 계획·실행·검증하는 '에이전트' 형태로 진화하고 있다. 이를 위해 범용 에이전트 통신 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 도입했다. MCP 적용으로 클로드(Claude), 커서(Cursor) 등 다양한 AI 도구와 연동이 가능해져, 별도의 학습 없이도 엑스빌더6 기반 개발을 원활하게 수행할 수 있다.
또한 MCP를 통해 엑스빌더6의 전문 지식을 외부 AI 도구와 연결함으로써 개발자는 각 도구의 한계를 넘어 보다 높은 퍼포먼스를 기대할 수 있게 된다. 아울러 webMCP를 채택해, eXBuilder6로 개발되는 웹 애플리케이션은 에이전트 기반 활용 환경에 최적화될 예정이다.
토마토시스템은 이번 인증을 계기로 정부 및 공공기관의 디지털 플랫폼 정부 구축 사업에 적극 참여하며, 공공 부문의 AI 도입과 디지털 전환(DX)을 선도하는 핵심 솔루션으로서 시장 영향력을 빠르게 확대해 나갈 계획이다.
조길주 대표는 "이번 GS 인증을 통해 엑스빌더6 아이젠의 기술적 완성도와 품질을 다시 한번 입증했다"며 "기존 수개월이 걸리던 시스템 개발 공정을 획기적으로 단축해 고객의 생산성을 극대화하고, 공공 및 금융 등 다양한 산업분야에서 AI 자동화 개발의 새로운 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.
