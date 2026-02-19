경동제약, 지난해 영업익 77억원·전년比 192%↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 경동제약은 지난해 생산 효율화를 통한 원가 절감과 영업 구조 개선 효과로 수익성이 눈에 띄게 개선됐다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 2025년 연결기준 영업이익은 77억원을 달성하며 전년 26억원 대비 192% 증가했다. 매출액은 전년에 이어 성장한 1963억원을 기록했으며, 당기순이익은 전년대비 55% 증가한 85억원을 달성했다.
특히 전사적인 원가 절감 노력과 영업대행 체계 안정화에 따른 판매관리비 구조 개선이 수익성 확대에 기여했다. 생산 효율성 제고를 통해 원가구조를 개선한 결과 영업이익률은 전년 1.4%에서 3.9%로 큰 폭으로 상승했다.
또한 회사는 지난해 실적 개선과 함께 재무 안정성도 대폭 강화했다. 단기차입금 86억원을 상환했으며 보유현금을 전년 128억원에서 284억원으로 늘렸다. 아울러 매출채권회전율과 재고자산회전율을 높여 현금흐름도 크게 개선했다.
경동제약은 스마트팩토리 건설과 연구개발(R&D)센터 구축을 통해 중장기 성장 기반 확보에도 나서고 있다. 경기도 화성 양감면에 건설 중인 신공장을 통해 생산능력을 기존 대비 3배 이상 확충하고 비만·당뇨 치료제 및 항암제 등 고부가가치 파이프라인을 강화해 지속 가능한 성장 체계를 마련할 계획이다.
회사 관계자는 "지난해 지속적인 운영 효율화 성과가 실적에 본격 반영되며 수익성 개선에 성공했다"며 "탄탄한 재무 체력을 기반으로 설비 투자와 R&D 확대를 병행하며 혁신적인 바이오 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
