아이티엠반도체, 수익성 중심 포트폴리오 재편

전자담배·스마트폰 보호회로·센서 3대 축 설정
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 아이티엠반도체가 수익성 중심 경영으로 체질을 바꾼다.
아이티엠반도체는 19일 인사·조직 개편과 사업 포트폴리오 재편을 병행 추진한다고 밝혔다. 조직을 슬림화하고 의사결정 구조를 단순화해 시장 변화 대응 속도를 끌어올린다는 방침이다.
조직 체계는 전면 축소했다. 지난해 말 4개 본부 체제를 3개로 줄였다. 산하 그룹은 12개에서 8개로, 팀은 39개에서 35개로 조정했다. 경영기획조정그룹을 신설해 유사 기능을 통합했다. 비효율 업무를 정비하고 적자 사업 정리에 속도를 낸다.
사업 구조도 수익성 중심으로 바꾼다. 적자·저효율 사업은 단계적으로 정리한다. 궐련형 전자담배 디바이스와 카트리지, 국내 글로벌기업 스마트폰 배터리 보호회로, 센서 사업을 중심 축으로 삼는다.
전자담배 사업은 신규 디바이스 전용 공장 가동이 본격화했다. 지난 1월부터 2026년형 디바이스 양산에 돌입했다. 물량 확대에 대비한 생산 유연성도 확보했다. 실적 기여도는 점진적으로 커질 전망이다.
스마트폰 배터리 보호회로와 센서 사업도 확대한다. 고객사 플래그십 스마트폰에 적용되는 보호회로를 공급한다. 스마트 워치와 차세대 AR 스마트 글라스용 솔루션 개발도 진행 중이다.
회사는 전자담배, 플래그십 스마트폰·웨어러블 보호회로, 센서를 3대 핵심 성장 축으로 설정했다. 인력과 설비, 연구개발 자원과 투자를 해당 사업군에 우선 배분한다. 중장기적으로 방산, 에너지저장장치(ESS), 로봇, AI 등으로 사업 다각화도 추진한다.
나혁휘 대표는 "이번 인사·조직 개편과 포트폴리오 재편은 수익성 중심 체질로 전환하기 위한 핵심 조치"라며 "핵심 사업에 역량을 집중해 수익 구조를 안정화하고 중장기적으로 신사업 발굴에도 노력해 기업가치와 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
