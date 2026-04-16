하나은행, 시니어 손님 케어 '2026 하나더넥스트 페스타' 개최

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하나손해보험·NS홈쇼핑과 협업 '시니어 토탈 라이프케어' 서비스

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 14일 시니어 손님을 위한 라이프케어 세미나 '2026 하나더넥스트 페스타:시니어 행복 동행'을 개최하고 시니어 손님의 성공적인 노후 지원을 이어간다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 14일 시니어 손님을 위한 라이프케어 세미나 '2026 하나더넥스트 페스타:시니어 행복 동행'을 개최하고 시니어 손님의 성공적인 노후 지원을 이어간다고 16일 밝혔다. [사진=하나은행] 2026.04.16 dedanhi@newspim.com

'2026 하나더넥스트 페스타'는 2회째로 지난해 10월 NS홈쇼핑과 체결한 '시니어 손님 대상 맞춤형 금융·쇼핑 결합 서비스 제공 업무협약'의 일환으로 확대 추진됐다. 하나은행은 올해 하나손해보험, NS홈쇼핑 등 3사가 협업해 은행·보험·홈쇼핑까지 연결된 시니어 토탈 라이프케어 서비스를 선보였다.

이번 세미나는 시니어 손님 총 150명이 참석한 가운데, 하나금융그룹의 시니어 행복 동행 파트너 '하나더넥스트'의 차별화된 금융 솔루션을 기반으로 은퇴설계와 라이프케어 등 시니어 손님에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 프로그램들로 구성됐다.

대한민국 은퇴설계 전문가 1세대로 통하는 강창희 대표(행복100세 자산관리 연구회)가 은퇴 후 안정적인 생활자금 확보를 위한 '돈 걱정 없는 노후 만들기' 강연을 진행했다. 강 대표는 ▲똑똑하게 미리 증여하는 절세 팁 ▲나의 하루를 멋진 사진으로 남기는 법 ▲행복한 노후 평생 월급 받기까지 구체적이고 실용적인 내용의 강의가 진행됐다.

세미나 현장에 마련된 상담부스를 통해 절세, 상속·증여, 내집연금, 유언대용신탁 등 시니어 손님에게 반드시 필요한 상담도 진행해 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다. 참가자 전원에게 하나은행, 하나손해보험, NS홈쇼핑 등 3사가 마련한 웰컴 기프트가 제공돼 현장 만족도도 높였다.

하나은행은 더욱 많은 시니어 손님께 맞춤형 금융 솔루션을 제공하기 위해 이번 '하나더넥스트 페스타'를 기점으로 대전, 부산, 광주 등 주요 전국 거점도시로 확대 운영할 계획이다.

하나은행 하나더넥스트전략부 관계자는 "2026 하나더넥스트 페스타는 그룹 관계사 및 제휴사와의 협업을 통해 시니어 토탈 라이프케어 서비스를 확장한 사례로써, 더욱 많은 시니어 손님께 유익한 정보를 제공하기 위해 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com