하나은행, 시니어 손님 케어 '2026 하나더넥스트 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 14일 시니어 라이프케어 세미나 개최했다.
- 강창희 대표가 노후 자금 확보 강연 진행했다.
- 전국 주요 도시로 세미나 확대 운영 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 14일 시니어 손님을 위한 라이프케어 세미나 '2026 하나더넥스트 페스타:시니어 행복 동행'을 개최하고 시니어 손님의 성공적인 노후 지원을 이어간다고 16일 밝혔다.
'2026 하나더넥스트 페스타'는 2회째로 지난해 10월 NS홈쇼핑과 체결한 '시니어 손님 대상 맞춤형 금융·쇼핑 결합 서비스 제공 업무협약'의 일환으로 확대 추진됐다. 하나은행은 올해 하나손해보험, NS홈쇼핑 등 3사가 협업해 은행·보험·홈쇼핑까지 연결된 시니어 토탈 라이프케어 서비스를 선보였다.
이번 세미나는 시니어 손님 총 150명이 참석한 가운데, 하나금융그룹의 시니어 행복 동행 파트너 '하나더넥스트'의 차별화된 금융 솔루션을 기반으로 은퇴설계와 라이프케어 등 시니어 손님에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 프로그램들로 구성됐다.
대한민국 은퇴설계 전문가 1세대로 통하는 강창희 대표(행복100세 자산관리 연구회)가 은퇴 후 안정적인 생활자금 확보를 위한 '돈 걱정 없는 노후 만들기' 강연을 진행했다. 강 대표는 ▲똑똑하게 미리 증여하는 절세 팁 ▲나의 하루를 멋진 사진으로 남기는 법 ▲행복한 노후 평생 월급 받기까지 구체적이고 실용적인 내용의 강의가 진행됐다.
세미나 현장에 마련된 상담부스를 통해 절세, 상속·증여, 내집연금, 유언대용신탁 등 시니어 손님에게 반드시 필요한 상담도 진행해 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다. 참가자 전원에게 하나은행, 하나손해보험, NS홈쇼핑 등 3사가 마련한 웰컴 기프트가 제공돼 현장 만족도도 높였다.
하나은행은 더욱 많은 시니어 손님께 맞춤형 금융 솔루션을 제공하기 위해 이번 '하나더넥스트 페스타'를 기점으로 대전, 부산, 광주 등 주요 전국 거점도시로 확대 운영할 계획이다.
하나은행 하나더넥스트전략부 관계자는 "2026 하나더넥스트 페스타는 그룹 관계사 및 제휴사와의 협업을 통해 시니어 토탈 라이프케어 서비스를 확장한 사례로써, 더욱 많은 시니어 손님께 유익한 정보를 제공하기 위해 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com