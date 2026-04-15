하나은행, 1분기 퇴직연금 9224억원 늘어...은행권 1위

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누적 적립금 49조3000억원

3년 연속 은행권 적립금 증가 1위

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 2026년 1분기 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성했다고 15일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시에 따르면, 2026년 3월말 기준 하나은행의 퇴직연금 적립금은 전년말 대비 9224억원 증가한 49조3037억원으로 은행권 퇴직연금사업자 중 적립금이 가장 크게 증가했다.

[사진=하나은행]

하나은행은 2023년부터 2025년까지 3년 연속 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 2026년 1분기에도 또다시 적립금 증가 1위를 달성하며 '퇴직연금 1등 은행'으로서의 입지를 재확인했다.

하나은행은 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 연금자산 관리를 위한 비대면 서비스를 강화해 왔다.

금융권 최초로 출시한 '로보어드바이저 투자일임 서비스'와 카카오톡 기반 맞춤형 투자 포트폴리오 제공 서비스 '하나 MP구독 서비스', 적립부터 인출까지 생애주기 전반을 통합 관리하는 'AI 연금투자 인출기 솔루션' 등을 제공하고 있다.

또한 대면 채널에서도 퇴직연금 VIP손님을 위한 '연금 더드림 라운지', 손님을 직접 찾아가는 '움직이는 연금 더드림 라운지', 기업 임직원을 위한 '하나 무빙클래스' 등을 통해 손님의 연금자산 관리를 지원하고 있다.

peterbreak22@newspim.com