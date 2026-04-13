"택시사업자 금융지원 활성화"…티머니모빌리티·하나은행 맞손

AI 핵심 요약beta
- 티머니모빌리티가 13일 하나은행과 택시사업자 상생 금융지원 MOU를 체결했다.
- 택시사업자 맞춤형 금융상품 출시와 택시투데이 앱 기반 간편 금융서비스를 제공한다.
- 운행·금융 데이터 결합 신모델 발굴과 공동 마케팅으로 기사 복지를 증대한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 티머니모빌리티와 하나은행이 택시사업자 금융지원 확대를 위해 손을 맞잡는다. ㈜티머니모빌리티는 하나은행과 '택시사업자 상생 금융지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 택시사업자의 금융 접근성을 높이고, 플랫폼 기반 금융지원 프로세스를 구축하기 위해 추진됐다. 양사는 협력을 통해 택시사업자 맞춤형 금융서비스 제공에 힘쓰는 한편, 택시사업자를 위한 실질적인 지원을 확대한다.
주요 협력 내용은 ▲개인·법인 택시사업자 맞춤형 금융상품 출시를 통한 상생 금융모델 구축 ▲티머니모빌리티의 '택시투데이(TaxiToday)' 앱 기반 금융서비스 제공을 통한 간편하고 신속한 금융 이용 환경 구축 ▲금융 교육 지원·전용 프로모션 등 공동 마케팅 협력을 통한 상생 생태계 조성 ▲택시 운행 데이터와 금융 데이터를 결합한 신규 비즈니스 모델 공동 발굴·전략적 파트너십 확대 ▲택시사업자 상생 금융지원 등 기사 복지 증대를 위한 홍보·마케팅 협력 등이다.
티머니모빌리티는 택시 기사 필수 플랫폼으로 자리잡은 '택시투데이'를 통해 택시사업자들에게 금융상품에 대한 접근성을 높이고, 하나은행은 택시사업자 맞춤형 금융상품 설계와 공급을 담당함으로써 양사의 강점을 결합한 시너지가 기대된다.
조동욱 티머니모빌리티 대표는 "이번 협약은 택시 플랫폼과 금융이 결합 된 새로운 상생 모델을 구축하는 데 의미가 있다"며 "택시사업자들의 실질적인 경영 안정과 편의성 향상에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com