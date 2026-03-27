티머니, 최문근 대표이사 취임…"데이터·AI 기반 서비스 혁신"

LG CNS 출신, IT 플랫폼 전문가

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 티머니는 27일 서울 중구 남대문로 본사에서 정기주주총회를 열고 최문근 신임 대표이사를 선임했다.

최 신임 대표는 LG CNS에서 디지털마케팅, 금융 자동화, 인프라, 클라우드 등 다양한 사업을 두루 경험한 IT 플랫폼 전문가다. 최근까지 LG CNS Entrue 사업부장으로 재직하며 데이터 기반 사업을 총괄해 왔다.

최문근 티머니 대표이사 [사진=티머니]

또 LG CNS CTO, DT사업, 금융·공공사업 등 주요 보직을 두루 거치며 디지털 전환과 플랫폼 사업에 대한 높은 이해와 실행력을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

티머니는 이번 대표이사 선임을 통해 대중교통 기반 서비스의 안정적 운영과 함께, 데이터·AI 기반 모빌리티 플랫폼으로의 전환을 본격화할 계획이다.

최 대표는 취임사를 통해 "티머니가 보유한 교통, 결제 인프라를 기반으로 고객 이동 편의성을 더욱 높이겠다"며 "데이터와 AI, 플랫폼 중심의 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 이끌어 가겠다"고 밝혔다.

한편 티머니는 대중교통 정산사업에서 페이먼트, 모빌리티 플랫폼으로 사업영역을 확장하고 있다.

kh99@newspim.com